Kim Kardashian y Kanye West derraman miel en su visita a París

Una de las parejas más famosas de todo el mundo es sin duda la conformada por Kim Kardashian y Kanye West. Estas celebridades llevan ya casi ocho años juntos, tiempo que ha servido para afianzar aún más su relación. Si bien tanto la empresaria como el rapero han dejado ver un poco de su vida personal en el reality Keeping Up With The Kardashians, han sido pocas veces las que se les ha visto mostrando efusivamente su afecto. Es por eso que ahora ha llamado la atención su reciente visita a París, la Ciudad del Amor, pues se han dejado ver más enamorados que nunca. La pareja viajó a la capital francesa, donde visitó las oficinas Jean Paul Gaultier, y Kim presumió su figura en un vistoso y entallado vestido de dicha firma. Pero no fue eso lo que sorprendió a sus seguidores, ni siquiera el hecho de que hicieran fila para comprar comida rápida, sino la apasionada escena en la que fueron sorprendidos. Los dos esposos fueron grabados, al parecer sin darse cuenta, cuando estaban en pleno beso dentro de un elevador luego de hacer algunas compras. El cantante, a quien suele verse muy serio, reaccionó con una gran sonrisa al saberse descubierto. Haz click en el video para ver el romántico momento en el que fueron captados estos famosos.

