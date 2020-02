¿Un tercer bebé? Anahí revela la propuesta que le hizo su esposo tras el nacimiento de Emiliano

Tras una larga y dulce espera, Anahí le dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado 2 de febrero. El momento fue de lo más especial no solo para ella, sino para todos en casa, empezando por su propio esposo, Manuel Velasco Coello. La cantante, quien se ha mostrada muy abierta desde su último embarazo, reveló que, tras el nacimiento de Emiliano, su marido se ha mostrado muy entusiasmado en agrandar aún más la familia y confesó si estaría dispuesta a escribirle nuevamente a la cigüeña.

Luego de relatar la inolvidable experiencia que vivió con la llegada de Emiliano, Anahí contó en su podcast ¿Están Ahí? cómo han sido estos días en casa. “Aquí vamos, esta familia de cuatro por ahora, y por lo pronto les digo que aquí me quedo”, contó en el episodio ¡Hola Mundo! Soy Emiliano, en el que reveló todos los detalles que rodearon el nacimiento de su segundo hijo. No obstante, confesó que su marido, inmerso en la felicidad de ser papá de dos, le propuso tener un hijo más. “Mi esposo empezó: ‘Mi amor, vamos a aventarnos otro’. Y yo: ‘No, no, no, tú hazte pa’ allá, aquí me quedo’, hasta ahorita esa es mi decisión, aquí me quedo”, recordó la cantante.

“Soy feliz con dos niños, benditos sean, les voy a dar lo mejor de mí el resto de mi vida y me siento completa, plena…”, aseguró Anahí. “Nunca digas nunca”, le aconsejó su hermana Marichelo Puente, con quien comparte espacio en el podcast. Sin embargo, la ex integrante de RBD se manifestó convencida de su decisión de mantener su familia con cuatro integrantes y expuso sus razones para no ‘encargar’ otro bebé. “Tengo muchos planes y muchas cosas que hacer con mis dos bebés, quiero disfrutarlos, quiero vivirlos, quiero que Emiliano crezca en un entorno lleno de amor como ha crecido Manu y cuando menos me dé cuenta ya va a estar de ese mismo tamaño… Deveras es tan rápido”, comentó.

La feliz mamá de 36 años también contó cómo fue el primer encuentro de su primogénito Manu con su hermanito, el cual ocurrió a la mañana siguiente del nacimiento. “Llegaron al hospital, yo lo recibí en la puerta, entró conmigo al cuarto, le dije: ‘Vamos a ver a Emiliano, ya nació’. Y él: ‘Shi, shi’. Iba feliz, lo vio y bueno, su carita de ternura: ‘¡Hola Emiliano!’, pero con pero una carita, mi vida. ‘Es Emiliano mamá’, ‘sí mi amor, es Emiliano’”, relató.

“Ya nos fuimos a la casa, lo acostamos en su cuna, Manu ha sido parte de todo, todo el tiempo está ahí pendiente”, contó conmovida la actriz. Hace unos días Anahí sorprendió a todos al mostrar su figura post parto, pues a tan solo un par de semanas de haber dado a la luz a Emiliano, se dejó ver muy esbelta. Pero más allá de su aspecto, se ha dejado ver totalmente plena y feliz, y a diferencia de su primer hijo, ha sido más abierta con su maternidad.

