El primer nieto varón de José José llevará su nombre

No hay papás más felices en este momento que Marysol Sosa y su esposo Xavier Orozco, quienes se encuentran en medio de la dulce espera de su segundo hijo. Luego de revelar que el bebé en camino será un niño -el que hubiera sido el primer nieto varón de José José-, la cantante ha confirmado que su pequeño llevará uno de los nombres del ‘Príncipe de la Canción’, como homenaje a la vida del legendario cantante, cuyo nombre real era José Rómulo Sosa Ortiz.

Con mucha ilusión, Marysol habló de cómo fue que decidieron llamar así a su pequeño y de las opciones que tenían en caso de que fuera niña, además reveló que su nuevo bebé no solo llevará el nombre del fallecido artista. “Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos ‘José’, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”, compartió la menor de los hijos que el intérprete tuvo con la actriz Anel Noreña en entrevista con la revista TVNotas.

A través de sus redes sociales, Marysol también publicó un pequeño video con el que compartió con todos sus seguidores la noticia de que su segundo hijo será un varón. En el clip, la cantante y su esposo, acompañados de Elenita –su primogénita-, revelan el sexo del nuevo integrante de su familia con una lluvia de confeti color azul. “¡Es niño! ¡Gracias Dios!”, escribió Sosa como pie para su clip.

Sin duda alguna, Marysol Sosa no podría estar más feliz, a pesar del difícil momento que vivió hace unos meses, tras enterarse de la muerte de su padre. De hecho, la llegada de su segundo hijo la ha hecho reflexionar sobre la partida de su progenitor. Y es que la cantante se enteró de que se convertiría en mamá nuevamente casi al mismo tiempo que vivía el duelo por la partida del legendario artista. “Muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer”, expresó.

A pesar de su embarazo, Marysol Sosa continúa trabajando. Actualmente tiene un show semanal en un restaurante de la Ciudad de México, además de su negocio de flores y del trabajo más importante: el de mamá. “Con Elena, que es con quien estoy la mayor parte del día, tengo que tener suficiente energía para las demás cosas”, contó la intérprete. “Estoy encantada y agradecida porque este embarazo me ha permitido seguir haciendo mis cosas”, apuntó.