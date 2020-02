De viva voz, Silvia Pinal dice cómo se encuentra de salud

El pasado fin de semana, comenzó a circular en redes sociales el rumor de que Doña Silvia Pinal había sido ingresada a un hospital del sur de la Ciudad de México, provocando la preocupación de sus fans y de amigos cercanos. Afortunadamente, sus hijos de inmediato salieron a desmentir esa información y aunque admitieron que la artista sí se encontraba hospitalizada, descartaron que hubiera algún riesgo en su salud y revelaron que su visita al hospital se debía a un chequeo de rutina. Para que no quedara duda, ha sido la misma diva del cine mexicano quien ha salido a confirmar que se encuentra en excelente estado de salud y que no hay nada de qué preocuparse.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Estoy perfectamente bien, me siento muy bien, no me duele nada”, dijo la actriz en entrevista con el programa Ventaneando, en donde se mostró de buen humor y con mucho ánimo. “Me vino a revisar (el doctor) y me dijo: ‘está usted muy bien’, cosa que me animó muchísimo”, explicó Silvia Pinal al confirmar que podría ser la tarde de este miércoles 19 de febrero cuando abandone el hospital e irse a su casa. Cabe destacar, que por recomendación médica, la artista tuvo que quedarse algunos días en el nosocomio, solo para observación, pues durante el chequeo, detectaron que tenía la vejiga inflamada.

La actriz destacó que a pesar de su edad, se mantiene fuera de cualquier riesgo, gracias a que lleva un estilo de vida saludable y a que procura estar en constante monitoreo para evitar cualquier enfermedad. “Yo tengo una salud que Dios me dio que la bendigo y agradezco, porque no se me va el sueño, no se me va el hambre… o sea soy una monada”, dijo entre risas.

VER GALERÍA

Con el sentido del humor que la caracteriza, la actriz insistió en que su visita al hospital se debió más a una cuestión de rutina, que a un problema de salud, confirmando nuevamente que no hay nada del por qué preocuparse. “Quería ir a hacerme un chequeo. No fue para otra cosa. Ya me lo han hecho y me dicen: ‘no sé que quiere, pero está usted muy bien’”, comentó.

Finalmente, la actriz dijo que su trabajo también es uno de los factores que la ayudan a mantenerse con ánimo y con salud, pues dijo, es algo que ama hacer. “Me gusta mi trabajo, esa la razón. Amo mi trabajo, me divierto con mi trabajo. El trabajo para mí, significa muchas cosas bonitas”, apuntó.

VER GALERÍA