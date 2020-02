El cariño del que no sabíamos entre Aracely Arámbula a Lucero: ‘Eres alguien que quiero mucho y que admiro’

Llena de emoción y agradecimiento, Lucero celebró este lunes 40 años de carrera, un logro digno de reconocer. Los fans de la cantante no pasaron por alto la ocasión y le enviaron los más sentidos mensajes de felicitación. También algunos colegas y amigos famosos le dedicaron algunas palabras y entre ellos destacó Aracely Arámbula, pues aunque no se sabía mucho sobre su amistad, tal parece que son dos mujeres que comparte un gran cariño y admiración mutua.

La Chule tomó sus redes sociales para enviarle un sincero mensaje de felicitación a la cantante por tan importante logro en su carrera. “Mi Lucero preciosa quiero felicitarte y mandarte muchísimos besos con todo mi cariño, amor y admiración y felicitarte por estos años de carrera artística que se dicen fácil, pero son toda una vida ya que empezaste desde muy niña”, dijo Aracely en un video que compartió en sus Instagram Stories, en el que etiquetó a la intérprete de Vete con ella.

“Te admiramos, te queremos, has sido un gran ejemplo, eres una gran artista, cantante, una gran mamá, una gran hija, una gran hermana, y un gran ser humano, alguien que quiero mucho y que admiro”, reconoció Aracely, quien al igual que Lucero ha destacado por sus actuaciones de telenovela. Si bien estas dos guapas mujeres nunca han compartido espacio en la pantalla, sí han colaborado juntas, pues hace tiempo cantaron a una voz Las Mañanitas, en el tradicional homenaje que se le hace en la Basílica a la Virgen de Guadalupe, y que en aquella ocasión transmitió la cadena Telemundo.

“Sabes cuánto quiero a tu familia y me alegra muchísimo todo tu éxito y te deseo que tu vida esté llena de todo el éxito que te mereces, todavía más porque eres una persona maravillosa que naciste para brillar”, continuó Aracely en su mensaje, antes de en concluir extendiendo sus buenos deseos no sólo a ella, sino también a sus seres queridos. “Te quiero mucho, te mando todo mi amor, mi cariño para ti y para tu mami, y para toda tu familia hermosa”, finalizó la intérprete de La Doña, quien ese ha dejado ver en redes sociales junto a Lucero León, madre de Lucero. La cantante no pasó por alto estas palabras y retomó el video en su propio Instagram: "Pero qué hermosa felicitación de mi Aracely tan bella", escribió.

Además de la belleza y el talento, Lucero y Aracely comparten algo muy importante y que es la fe. Y es que en febrero de 2016, ante la visita del Papa Francisco a México, La Chule compartió una selfie junto a la cantante mientras esperaban juntas la llegada del Sumo Pontífice al país. “Compartiendo un día muy especial con mi querida Lucero”, escribió entonces la actriz.

