Viene en camino el que sería el primer nieto varón de José José

Los últimos cinco meses han sido toda una montaña rusa de sentimientos para Marysol Sosa, hija del cantante José José y la actriz Anel Noreña. Y es casi al mismo tiempo que se enteraba de la lamentable muerte de su padre, la cantante también recibía la emocionante noticia de que pronto se convertiría en madre por segunda ocasión. Sin embargo, no fue hasta enero de este año que la intérprete hizo público su embarazo y con mucha ilusión compartió la noticia con sus fans, sin revelar aún los detalles del mismo. Pues bien, llegó el momento que muchos estaban esperando y la segunda hija del ‘Príncipe de la Canción’ y su esposo, Xavier Orozco, han revelado que el bebé que está por llegar será un niño, convirtiéndose en el primer nieto varón del legendario cantante.

La noticia la dieron durante la celebración del cumpleaños número 38 de Marysol, una fecha por demás significativa para toda la familia, que ya espera con ansias la llegada del nuevo miembro del clan Sosa. “Yo sentía que era niño desde antes de que me dijeran, y cuando me lo confirmaron, pues me emocioné”, contó feliz en entrevista con la revista TVNotas. La cantante explicó que su nuevo embarazo ha sido muy diferente al que vivió cuando esperaba a Elenita, su primogénita, por lo que intuyó que en esta ocasión no sería una niña la que cargaría entre sus brazos. “Este embarazo lo he sentido diferente al de Elena, desde el cambio físico, emocional, en mi pensar, en muchas cosas, y la panza es diferente. Muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer”, compartió.

Con mucha ilusión, Marysol también habló del nombre que junto a su esposo han elegido para su pequeño, confirmando que el primer nieto varón de José José llevará uno de sus nombres. “Desde antes de saber del embarazo nos gustaban tanto el nombre de Victoria, como de Patricio, el cual se quedará; pero ahora con la partida de mi padre, agregamos José, será en memoria de su abuelo, quien ya no lo pudo conocer”, comentó.

Sobre la reacción que su hermano José Joel y su madre han tenido respecto a la noticia de que su bebé será un niño, la cantante apuntó: “(Están) fascinados; por un lado, Pepe está feliz porque ya habrá un niñito, y mi mamá dijo: ‘Amén, Señor, que venga sano y que todo salga bien’. Los dos están felices”, compartió. Lo mismo sucede con Elenita, a quien Marysol la ha hecho participe de la dulce espera. “Le estamos explicando que ahí viene su hermanito y sabe dónde está. Elena tiene mucha curiosidad… y me empieza a hacer cariñitos en la panza”, agregó.

A pesar de que la cantante es una mujer muy maternal y de que disfruta mucho de su faceta como mamá, al parecer la intérprete y su marido no tienen planes de agrandar la familia y se quedarán con sus dos hijos. “Creo que dos es un buen número y tendremos ya el niño y la niña, la parejita ideal”, concluyó Marysol.

