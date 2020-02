Justin Bieber acepta su culpa en su relación con Selena Gomez

Sin duda alguna, Justin Bieber y Selena Gomez fueron una de las parejas más mediáticas de la última década. Ambos alcanzaron el punto más alto de sus carreras cuando apenas eran unos adolescentes y mientras vivían su amor. Sin embargo, con el paso del tiempo las cosas entre ambos se salieron de control y lo que fue un idílico romance en un principio, pasó a tener una serie de altibajos que al día de hoy reconocen ha dejado algunas secuelas emocionales en sus vidas. Como nunca, Justin Bieber ha abierto su corazón y ha hablado como nuca de sus relaciones pasadas, admitiendo su culpa por lo sucedido antes de encontrar el amor en brazos de la modelo Hailey Bieber, su hoy esposa.

En una entrevista con Zane Lowe para la emisora Apple Music, el cantante canadiense habló de su relación con Selena Gomez -sin mencionar en algún momento el nombre de la exestrella de Disney de forma directa-, para poner en contexto sus decisiones de los últimos años, cuando el intérprete de Baby se mantuvo alejado de los escenarios, intentando sanar todos sus errores del pasado y convencido de querer construir una relación sólida con su actual esposa. “En mi relación anterior, desaparecía y hacía locuras y me comportaba como un salvaje; no pensaba en nadie más que en mí”, dijo Justin de forma muy sincera, admitiendo su parte de culpa en el intermitente romance que mantuvo con la intérprete de Lose You to Love Me.

En ese mismo sentido, el cantante también habló sobre su matrimonio y de la dura etapa que vivieron antes de poder consolidar su relación. "A Hailey le dije antes de salir de gira (en 2016), cuando ya estábamos pasando mucho tiempo juntos, que aún estaba sufriendo mucho y que tenía que solucionar ciertas cosas y, por tanto, no estaba listo para comprometerme con ella. No quería decirle una cosa y acabar haciendo lo contrario. Ya había hecho eso mismo en el pasado y fui honesto con ella, le expliqué que no estaba listo para ser fiel, aunque quisiera serlo, porque aún no estaba en ese punto", comentó Bieber respecto a la forma en la que su comportamiento con su novia anterior terminó por afectarlo años después.

Al final, Bieber terminó por reconocer que a pesar del amor y el respeto que sentían el uno por el otro, terminaron por hacerse mucho daño. "La cuestión es que, como ella me quería, verme con otras personas le dolió mucho y dicho eso, ella también hizo cosas que me dolieron. Y era demasiado dolor: yo le había hecho daño a ella y ella a mí. Y al final dejamos de hablar antes de yo saliera de gira. Estaba muy enfadado", expresó.

Actualmente, Justin Bieber se encuentra casado con Hailey Bieber y pareciera que ha encontrado la estabilidad a su lado. En el lado profesional, el cantante acaba de lanzar su más reciente trabajo de estudio Changes, su primer disco en cinco años.

