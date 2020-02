Así fue el emocionante homenaje a Kobe Bryant en el Juego de las Estrellas de la NBA

Con los sentimientos a flor de piel y aún con el dolor por la trágica partida de Kobe Bryant y su hija Gianna, el pasado domingo 16 de febrero se llevó a cabo uno de los homenajes más emotivos y especiales para la exestrella de los Lakers de Los Ángeles, durante el Juego de las Estrellas de la NBA. El memorial, estuvo lleno de momentos de profundo sentimiento y reconocimiento a la carrera de Kobe, además de sus facetas más personales como la familiar. Entre los invitados especiales estuvieron Earvin ‘Magic’ Johnson, quien fue el encargado de dar un discurso en memoria de la estrella del basquetbol, así como Jennifer Hudson, quien con su poderosa voz cimbró los corazones de los presentes.

En sus palabras, Johnson destacó los logros deportivos de Kobe, pero también el lado más humano del legendario deportista. “Nunca vimos un jugador como Kobe Bryant. 81 puntos en un partido, 60 en el último, cinco anillos de NBA. Pero lo que me llena de orgullo cuando pienso en Kobe es que millones de personas en Los Ángeles no tienen hogar y Kobe siempre ayudaba a hogares y comedores. También le apasionaba ser un gran padre, esposo y cineasta. Ganó un Oscar. Así que todos estamos dolidos. Este es un momento difícil para toda la familia de la NBA".

Tras su conmovedor mensaje, ‘Magic’ invitó a los presentes a tomarse de las manos y a guardar ocho segundos de silencio, haciendo referencia al número que Bryant llevó en su camiseta al inicio de su carrera con los Lakers. "Todo lo que quiero que hagan por Kobe... es que se den la mano y estén juntos. Kobe lo hubiera querido", dijo. De hecho, los jugadores que se enfrentaron aquella noche llevaron en su jersey el número 24 -el cual Kobe llevó en sus últimos años de carrera-, y el número 2, el que usaba la pequeña Gigi en la suya. Por otro lado, los deportistas que disputaron el partido esa noche también llevaron en sus uniformes un parche formado por nueve estrellas, en memoria a las personas que fallecieron en el accidente aéreo en el que también perdió la vida Kobe y su hija.

Tras el emotivo discurso de ‘Magic’ Johnson, fue el turno de Jennifer Hudson, quien interpretó el tema For All We Know (We May Meet Again) de The Carpenters vestida del color morado de los Lakers, mientras al fondo se proyectaban fotografías del Kobe en sus mejores momentos como basquetbolista, así como de su vida familiar y al lado de su pequeña Gianna, quien sin duda alguna había heredado de su padre la pasión y el talento para el baloncesto. Acto seguido fue el de South Side Common siguió con un rap dedicado a los grandes jugadores de basquetbol, así como a Bryant. "Incluso en los momentos más oscuros, sentirás la luz de Kobe", fue una de las frases que Common dijo antes de presentar a los jugadores protagonistas de esa noche.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dio a conocer que el Premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de las Estrellas llevará el nombre de Premio Kobe Bryant, de ahora en adelante. Cabe destacar que el fallecido deportista fue un All-Star en 18 ocasiones, llevándose a casa el MVP en cuatro ocasiones.

