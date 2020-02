'La Güera is back', Camila Sodi cambia de look y ahora es rubia La actriz dejó atrás la imagen castaña a la que nos había acostumbrado en los últimos meses

En los últimos meses, Camila Sodi estuvo grabando la nueva versión de la telenovela Rubí. Para ello, la actriz se sometió un cambio de look, luciendo una cabellera castaña con la que se veía supersexy. Pues bien, la actriz nuevamente ha decidido hacer un cambio con su pelo y dejar atrás la imagen que la había acompañado durante este tiempo y sorprendió al pasarse al lado de las rubias.

A través de sus redes sociales, Camila compartió una serie de fotografías en las que se mostró de lo más feliz con su nuevo look y posando para la cámara mientras jugueteaba con su cabellera. “Adiós al café”, escribió la actriz sobre una de las imágenes en la que se le ve aún castaña y lista para su cambio. En otra de las fotos la también cantante aparece ya con su nueva imagen y emocionada por lucir tan diferente: “La güera is back”, escribió sobre su fotografía.

En agosto del año pasado, la intérprete de 33 años también presumió su cambio de look, a unos días de haber presumido las primeras imágenes de su personaje en Rubí, Camila compartió un video en el que mostró su nueva imagen que no solo consistió en el cambio de tono de pelo, sino que además estrenó un nuevo corte al estilo bob -o long bob.

Los últimos meses han sido de intenso trabajo para Camila Sodi, quien además de ser la protagonista de Rubí, es la encargada de cantar el tema principal de la telenovela, con lo que la actriz ha hecho una pequeña pausa en su silencio musical, dándoles un regalo muy especial a sus fans, que ya esperaban con ansias volverla a escuchar cantar.

Se trata del tema A Quién le Importa, himno que hizo famoso Alaska y Dinarama y que en 2002 también grabó Thalía, quien es tía de Sodi. Sin embargo, Camila le ha dado su propio toque y su versión se escucha muy bien. ¿Será que Camila Sodi está lista para su nueva aventura actoral con esta nueva imagen?