Silvia Pinal fue hospitalizada, afortunadamente no se trata de nada grave

La tarde del pasado 15 de febrero, las alarmas se encendieron entre los fans de Silvia Pinal, luego de que se diera a conocer que había sido ingresada a un hospital del sur de la Ciudad de México, pues supuestamente se encontraba grave de salud. Afortunadamente, la familia de la legendaria actriz ha salido a desmentir los rumores y por lo que han dicho a distintos medios, la ‘Última Diva del Cine Mexicano’ se encuentra en perfecto estado de salud.

Así lo confirmó Luis Enrique Guzmán, el único hijo varón de la actriz, quien aseguró que su madre se encuentra bien y que su visita al hospital se debía a un chequeo de rutina. "¡Doña #SilviaPinal se encuentra bien de salud según reveló su hijo Luis Enrique y personal cercano a la primera actriz”, explicó Televisa Espectáculos en un tuit. “Tan solo acudió a realizarse un chequeo médico de rutina, por lo que fue momentánea su estadía en un hospital de la Ciudad de México”, agregó la empresa para la que ha trabajado Silvia Pinal a lo largo de su larga carrera.

De acuerdo con el diario Milenio, la actriz acudió al médico debido a un dolor en el estómago, fue entonces que sus doctores le recomendaron quedarse dos días en el hospital solo para observación, debido a que presentó una inflamación en la vejiga. Sin embargo confirmaron que la vida de Silvia no se encuentra en riesgo y que está en perfecto estado de salud.

A pesar de su avanzada edad, Silvia Pinal se mantiene activa en el medio del espectáculo y trabajando en las telenovelas. Aunque a principios del año pasado estuvo internada varias semanas por una neumonía, la actriz se recuperó satisfactoriamente e incluso mantuvo siempre su buen ánimo y sentido del humor.

En aquella ocasión, Silvia incluso se detuvo a platicar con la prensa a su salida del hospital, en donde aseguró que se encontraba muy bien y recuperada e incluso bromeó con los reporteros ahí presentes. “¡Si no me he muerto! Todavía puedo develar placas”, dijo la actriz al programa De Primera Mano, asegurando que estaba lista para regresar al trabajo. Sin duda, en esta nueva vista al hospital las cosas no serán diferentes, pues la actriz siempre ha sido un ejemplo de fortaleza e ímpetu.

