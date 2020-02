Como pocas veces, Ana Bárbara posa junto a su novio en redes sociales

Aunque Ana Bárbara siempre ha sido muy transparente con su vida, no es lo mismo cuando se trata de su corazón. Y es que la cantante ha mantenido su relación con Ángel Muñoz al margen de su vida pública. Sin embargo, el pasado Día de San Valentín la intérprete de Bandido hizo una sorprendente excepción al compartir, como pocas veces sucede, una fotografía de su amado en sus redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, la artista aprovechó el día para hacer una declaración pública de amor por su amado, quien es 15 años menor que ella, haciendo un juego de palabras con su nombre. “Aunque desde muy niña creí en los ángeles, siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ángel guardián en mi vida, y no solo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día”, escribió la guapa intérprete junto a una romántica postal en la que Ana Bárbara aparece muy abrazada de su ‘Ángel’.

La potosina continuó explicando los motivos que la llevaron a publicar por primera vez una fotografía de su amado y finalizó con un tierno mensaje de amor. “Aunque sé que eres pro-discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar ‘mi corazón’ ¡que dice sí! Te amo y gracias por ser un Ángel en toda la extensión de la palabra para siempre y ¡para todos estás presente!”, puntualizó.

Aunque pocas veces lo hace, no es la primera vez que Ana Bárbara expresa su amor públicamente por Ángel. Ya lo ha hecho en las páginas de ¡HOLA! y más recientemente, en julio del año pasado, la cantante habló de la buena relación que mantiene su enamorado con sus hijos, destacando el gran cariño que ellos sienten por él. “Ángel: no solo los niños extrañan a su superhéroe de bolsillo (porque eso eres no sólo para ellos)", escribió al lado de una fotografía de la pareja junto a lo hijos menores de la cantante. Inspirada, continuó su mensaje con las palabras más románticas.

"Te extraño yo y te necesito más de lo que te imaginas, te amo y eres de lo mejor que me ha pasado en mi Vida... y otro gran pedazo de mi alma", compartió la intérprete de Loca, quien en claro que está más enamorada que nunca, sin revelar el por qué se encontraba lejos de su amado.

