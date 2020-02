La romántica imagen con la que el novio de Yalitza Aparicio le deseó feliz día del amor

A un año de que Yalitza Aparicio saltara a la fama, gracias a su alabada participación en la película Roma, la actriz continúa en boca de todos, ya sea por sus estilosos looks en las fiestas más exclusivas de Hollywood o por sus discursos en instituciones mundialmente reconocidas como la Universidad de Harvard. Sin embargo, en esta ocasión la nominada al Oscar vuelve a ser el centro de atención por el romance que protagoniza junto a su gran enamorado de nombre Andre Montes, un joven odontólogo que desde hace unos meses no ha hecho más que expresar el gran amor que tiene por la oaxaqueña. De hecho, Andre no quiso dejar pasar el día de los enamorados y aprovechó para enviarle un romántico mensaje a su amada en sus redes sociales, el cual también acompañó de una linda postal de los dos.

. VER GALERÍA }

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En la fotografía, se puede observar a Yalitza vestida cómodamente en jeans y chamarra negra, lista para dar una caminata por el bosque. Su novio, la abraza amorosamente y posa feliz al lado de su amada. Junto a la romántica imagen, el odontólogo escribió: “En el nombre del amor”, agregando una carita feliz.

A través de sus historias de Instagram, el novio de Yalitza publicó una fotografía con la que presumió el tierno y dulce detalle que le regaló en este día tan especial: bombones en forma de personajes de Disney. En la foto, el galán aprovechó para etiquetar a su novia, acompañando la publicación de la canción In A Little While, de U2.

VER GALERÍA

Sin duda alguna, el amor ha logrado que Yalitza se abra un poco más y permita que su novio comparta algunos vistazos de su relación, pues desde el momento en el que la actriz saltó a la fama, prefirió mantener su vida privada al margen de su profesión y hablar ante los medios solo de su trabajo. Sin embargo, cuando ha sido cuestionada acerca de su romance, Aparicio se ha valido de su picardía para no revelar más allá de lo necesario sobre su vida privada.

“Ya se enterarán”, fue la frase con la que Yalitza dejó entrever que su corazón ya tenía dueño, pero sin confirmarlo al 100%, guardándose los detalles para ella e insistiendo en que prefería hablar solo de su trabajo y no de su intimidad. Cabe destacar, que hasta el momento, la oaxaqueña no ha compartido alguna fotografía o algún mensaje que haga referencia a su relación y en sus redes sociales solo se pueden encontrar publicaciones relacionadas con su trabajo. Eso sí, en el perfil de Andre son evidentes las interacciones que la actriz tiene por ese medio con su novio.

VER GALERÍA