José Alberto Castro admite que su relación con Angélica Rivera mejoró tras su divorcio con Enrique Peña Nieto

No es un secreto que entre Angélica Rivera y su exesposo José Alberto ‘El Güero Castro’ existe una muy buena relación. Así quedó en evidencia el pasado fin de año, cuando el productor y la actriz compartieron la Navidad, acompañados de sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Hecho que quedó registrado en una linda postal familiar que la mayor de sus pequeñas compartió en sus redes sociales. Sin embargo, José Alberto ha revelado que desde que Rivera dejó de ser la Primera Dama de México y tras su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, la relación entre ellos ha mejorado, siempre pensando en el beneficio de sus tres jovencitas.

En un reciente encuentro con la prensa, el productor se sinceró respecto al tipo de relación que mantiene con la madre de sus hijas, revelando así que lejos de lo que se podría decir sobre ellos, entre Angélica y José Alberto existe cordialidad y una sana relación. “Siempre hubo una buena comunicación y una buena convivencia. Ahorita son menos los compromisos que ella (Angélica) tiene que atender y es más fácil poder tener comunicación, básicamente”, dijo a los medios de comunicación como Ventaneando.

‘El Güero Castro’ también se refirió a las veces que se le ha visto al lado de ‘La Gaviota’, ahora que su hija Sofía participa en una reality de baile. “No me he cansado de decirlo: es la mamá de mis hijas. Ahorita está Sofía muy metida en su competencia en Mira Quién Baila ahí en Univision y la estamos apoyando familiarmente”, explicó el productor en referencia a los rumores que apuntan ha que ha retomado su relación con su exesposa, dejando en claro que la convivencia que mantiene con la actriz es en favor de sus retoños.

Con la sinceridad que lo caracteriza, José Alberto habló de forma abierta de la forma en la que sus hijas vivieron la etapa en la fueron parte de la familia presidencial de México, momentos que incluso la misma Sofía Castro ha descrito como complicados por el escrutinio público al que tuvieron que someterse siendo unas adolescentes. “Para mi hija Sofía, como para mis otras dos hijas, pues no ha sido una vida fácil, por muchas cosas… Obviamente el estar viviendo en una circunstancia de vida a la que no estaban acostumbradas después y todos los cambios que han estado pasando”, explicó el productor, haciendo énfasis en que tras haber finalizado esa etapa, su relación ha mejorado “Todo hasta ahorita es una gran comunicación y una gran convivencia”, apuntó.

