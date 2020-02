Vanessa Bryan dedica un conmovedor mensaje a Kobe por San Valentín: ‘Besos hasta el cielo’ La viuda de Kobe utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un post al basquetbolista que acompañó de un video, musicalizado con la canción 'Tell Him'

Con una imagen del principio de su relación, Vanessa Bryant dedicó en Instagram un sentido mensaje de San Valentín a su esposo, el fallecido Kobe Bryant. Con la canción de Tell Him, de Lauryn Hill. En medio del difícil duelo que atraviesa por el reciente fallecimiento de su esposo y de su hija, Gianna, de 13 años de edad, víctimas de un fatal accidente aéreo que cobró la vida de 7 personas más, Bryant quiso recordar este Día del Amor y la Amistad a su esposo a quien, aseguró, amará hasta el último día de su vida: “Por siempre serás mi San Valentín. Te amo. Extraño tus vacaciones favoritas. Te amo por siempre. Besos hasta el cielo para ti y para Gigi. Con todo mi amor, ¡Feliz día de San Valentín, bebés!”, escribió.

Vanessa eligió la canción de Tell Him para expresar un poco del sentimiento que le sigue profesando a su esposo. Este tema tiene una letra muy conmovedora con la que la viuda del basquetbolista encontró las palabras correctas para esta fecha tan especial: “Él es todo lo que tengo, dile que lo necesito, dile que lo amo, dile que estará bien. Ahora puedo tener fe para hacer caer las montañas, pero si carezco de su amor no soy nada en absoluto”, dice la letra.

Esta semana, Vanessa también recurrió a Instagram para sincerarse y hablar del difícil momento por el que atraviesa, al intentar asimilar la pérdida de su esposo y su pequeña hija al mismo tiempo. Aunque reconoció que se había rehusado a abrir su corazón en redes, pero quiso compartir su testimonio para ayudar a otras personas que están pasando por algo similar: “Duele no estar con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso de duelo. Sólo quería compartirlo por si alguien por aquí está atravesando la misma situación”, escribió.

Apenas ayer, Vanessa anunció que Mamba Sport Foundation cambió su nombre a Mamba & Mambacita Sports Foundation, decisión que se tomó para rendir homenaje a la memoria, tanto de Kobe como de Gigi: “Porque no hay un #24, sin un #2, hemos actualizado Mamba Sports Foundation para que ahora se llame Mamba & Mamcacita Sport Foundation. Nuestra misión sigue siendo la misma -incluso más fuerte que nunca- para brindar oportunidades a los jóvenes a través del deporte”, se lee en su feed de Instagram.