Anahí sobre la llegada de Emiliano: 'Con mis manitas saqué a mi bebé'

Luego de una larga y dulce espera, Anahí le dio la bienvenida a Emiliano, su segundo hijo hace casi dos semanas. La cantante, quien desde hace tiempo se mantiene lejos de los escenarios para enfocarse en su faceta de madre, tomó sus redes sociales para anunciar la buena nueva. Desde entonces ha compartido además algunas tiernas postales, en las que el bebé ha provocado suspiros. Ahora, aprovechando el espacio de su podcast, la guapa mamá ha contado todos los detalles del nacimiento de su pequeño.

Más abierta que nunca, Anahí confesó que, a diferencia de su primer embarazo, en esta ocasión le surgió en ella la necesidad de compartir su experiencia. “Tenía y quería hacerlo… En el embarazo y nacimiento de Manu pues no compartí tanto porque era un momento en el cual no quería hacerlo y así está bien”, contó la cantante en al inicio del más reciente capítulo de su podcast ¿Están Ahí?, el cual tituló '¡Hola mundo! Soy Emiliano', la misma frase con la que hace unos días presentó oficialmente a su bebé en redes sociales. “En este momento estoy mucho más conectada y más cerca y me hace feliz y me llena de alegría compartirlo y hacerlo. No le debo nada a nadie, no tengo por qué contarle nada a nadie, simplemente quiero compartírselos desde el fondo de mi corazón”, reflexionó en la emisión, en la que como siempre estuvo acompañada de su hermana Marichelo Puente.

Anahí contó cómo, desde la semana 35 de su dulce espera empezó a sentir que la llegada de su bebé estaba cerca, pero fue poco después de la 37 que supo que era inminente, por lo que en la tarde del domingo 2 de febrero, incluso se comunicó con su hermana y su mamá -Marichelo Portilla- para que estuvieran listas. La cantante recordó que fue mientras disfrutaba del Super Bowl que se dio cuenta de que el nacimiento estaba por ocurrir. “Yo feliz en mi cama viendo a Shakira y JLo, y en eso como a medio show me da una contracción… No, no, no, o sea me quedé… ‘Manuel, Manuel no puedo, no puedo’, no saben el dolor que sentí, pero contracción de la buena”, narró.

Nada más terminó de ver el espectáculo y aún con algunas dudas sobre si en verdad llegaría en ese momento el bebé, se trasladaron al hospital. “Vamos a ver si ya va a nacer tu hermanito”, dijo al recordar lo que le dijo a su primogénito, a quien encargó con su mamá. “Voltea Manu y me dice: ‘Shi, ya vámonos, ya vámonos’. Obviamente Manu no iba a ir en ese momento y se quedó en su camita muy feliz con su abuela”.

Una vez en el hospital, tras un trayecto lleno de contracciones, Anahí ya estaba lista para recibir a Emiliano. “Yo decía: ‘Mi bebé quiere nacer y va a nacer y estoy lista para ti chiquito hermoso, bienvenido’… Y yo lo único que le decía era: ‘Aquí estamos mi amor, si tú ya quieres nacer aquí está el mundo esperando por ti, ven’”. En ese momento ya eran más de las 10 de la noche, según contó la guapa mamá, las palabras de su hermana se cumplieron, pues ella le había comentado que sería muy especial que naciera en 02 del 02 del 2020. “Dicho y hecho, increíble pero cierto, pasamos al cuarto de expulsión”, narró la actriz, asegurando que fue realmente rápido el nacimiento.

“Les voy a contar algo hermoso, cuando está naciendo mi bebé… Bueno, sale el bebé, salió la verdad muy rápido, sale medio cuerpo del bebé empieza a llorar pero con unos pulmones, que a ver si este no sale cantante (…) entonces (el doctor) lo saca a la mitad, de la cintura para arriba, y me dice:’¿Quieres sacar a tu bebé?’ Bueno, ni lo pensé, claro y yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos, y es es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida”, aseguró la Anahí emocionada. “Lo puse en mis brazos, en mi pecho, obviamente al lado mío el pediatra lo revisó todo (y) me dijo: ‘Tranquila, tu bebé está perfecto, no te lo tengo que quitar, abrázalo’. Entonces mi bebito en mis brazos se empezó a calmar, a dejar de llorar con mi calor, con mis besos. Su papá cortó el cordón umbilical, con muchos nervios, pero lo cortó”, relató la feliz mamá. Días después de ese inolvidable momento, Anahí dice sentirse bien en todos los aspectos: “Me siento físicamente muy bien gracias a Dios, siento mi cuerpo como pleno, sano, me siento llena de vida, emocionalmente me siento feliz, me siento en paz, me siento tranquila, me siento con tantas ilusiones, con tantas ganas de vivir tantas cosas son mi familia”, aseguró.

