‘Mamba & Mambacita’: Vanessa Bryant da a conocer el nuevo nombre de la fundación de Kobe

Esta tarde, Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, utilizó su cuenta de Instagram -medio en el que se mantiene en contacto con los seguidores de su esposo y su hija, Gianna- para anunciar el cambio de nombre de la fundación del basquetbolista. Con el objetivo de rendir homenaje a la memoria de ambos quienes, lamentablemente perdieron la vida en el fatal accidente aéreo del pasado 26 de enero, donde murieron 7 personas más, se decidió que la Mamba Sport Foundation, a partir de hoy, se llame Mamba & Mambacita Sports Foundation.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

“Porque no hay un #24, sin un #2, hemos actualizado Mamba Sports Foundation para que ahora se llame Mamba & Mamcacita Sport Foundation. Nuestra misión sigue siendo la misma -incluso más fuerte que nunca- para brindar oportunidades a los jóvenes a través del deporte. Gracias a todos por la gran cantidad de apoyo y sus amables donaciones hasta la fecha, mientras continuamos con el legado de Kobe Bryant”, se lee en la primera parte del mensaje.

VER GALERÍA

Vanessa continuó: “Esperamos empoderar a los atletas jóvenes de todo el mundo, en el que nos dejaron para ayudarlos a formarse”, finalizó. Al antiguo nombre de la fundación que llevaba el sobrenombre con el que se identificaba a Kobe, se le agregó el apodo con el que se conocía a su hija Gigi, de 13 años de edad: Mambacita, que hace clara alusión al talento que la niña heredó de su padre.

Pese a lo difícil del duelo, Vanessa continúa trabajando duro para mantener viva la memoria de su esposo e hija, a quienes ha recordado en varias ocasiones en Instagram. Apenas hace un par de días, la viuda del basquetbolista abrió su corazón para compartir con sus seguidores un mensaje en el que refleja lo duro que ha sido lidiar con la pérdida de Kobe y Gigi: “He sido reacia a expresar mis sentimientos con palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se han ido. No puedo procesar ambas pérdidas al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar que Kobe ya no está, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá”, escribió.

VER GALERÍA

Bryant aseguró que se animó a compartir sus sentimientos gracias a la generosidad que han tenido sus seguidores con ella y con el objetivo de ayudar a otras personas que, como ella, están atravesando por un duelo de esta naturaleza: “Siento que no es lo correcto. ¿Por qué debería ser capaz de levantarme cada día si mi pequeña no tiene esa oportunidad? Estoy muy enojada. Tenía mucha vida por delante. Entonces me doy cuenta de que tengo que ser fuerte y estar para mis tres hijas. Duele no estar con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida por estar con Natalia, Bianka y Capri. Sé que lo que siento es normal, es parte del proceso de duelo. Sólo quería compartirlo por si alguien por aquí está atravesando la misma situación”, finalizó Vanessa.