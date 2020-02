¿Celebrarán juntos San Valentín Marina de Tavira y Diego Luna? Ellos mismos responden

Son por demás discretos con su vida personal y a pesar de que han sido captados en más de una ocasión juntos, han preferido mantener las cámaras lejos de su relación. Pero con el Día de los Enamorados a cuestas, no ha faltado quien ha preguntado a Diego Luna y Marina de Tavira si celebrarán juntos. La pareja que comenzó su relación hace algunos meses, parece cada vez más sólida y no es raro que se acompañen a algunos compromisos, en los que siempre, mantienen cierta distancia. Fue así como se les encontró en la lectura de cuentos del más reciente libro del escritor Édgar Keret.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Diego Luna, Marina de Tavira y sus hijos, captados saliendo de vacaciones, ¿qué dijeron?

Marina de Tavira y su contundente respuesta al ser cuestionada por Diego Luna

En el encuentro, Marina fue cuestionada sobre distintos aspectos, con reporteros intentando tener alguna respuesta que implicara su relación con Diego. Fue así que llegó el tema de San Valentín. Sin perder en ningún momento la compostura, Marina, elegantemente respondió entre risas: “La verdad es que creo que desde que era niña y hacíamos intercambio de amigo secreto y estas cosas no he vuelto a celebrar el 14 de febrero”.

Pero Marina no fue la única que se enfrentó a estas preguntas, días antes Diego también tuvo que recurrir al ingenio para responder esta pregunta. Fue durante el homenaje a su padre, Alejandro Luna, por su carrera como escenógrafo que llegó el cuestionamiento para el actor. “No sé, yo creo que esa decisión la van a tomar mis hijos, me va a tocar celebrarlo con mis hijos, lo cual me encanta y ya”, respondió Diego, que ante la insistencia de saber si Marina estaría con ellos en esta fecha, se limitó a agradecer su presencia en el evento.

VER GALERÍA

La insistencia no se detuvo, e incluso el señor Alejandro fue cuestionado al respecto, pero él tuvo una forma más simpática de responder. Muy amable el señor se limitó a decir de la novia de su hijo: “Me gusta de cualquier forma, está chulísima”, además de especificar que él no habla de esas cosas, refiriéndose de la vida personal de su hijo.

Aunque ellos han preferido no compartir mucho de su relación, parece que todo va viento en popa. Apenas en las vacaciones de diciembre, se les vio acompañados de sus respectivos hijos, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. A pesar de mantenerse alejados de los reflectores, no es raro verles juntos en eventos, en los que dejan ver que están muy enamorados.

VER GALERÍA