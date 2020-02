En franca recuperación, ahora solo es cuestión de recuperar peso para Fernando del Solar

A finales del pasado mes de diciembre Fernando del Solar despertó la preocupación de sus fans, pues se dio a conocer que había sido hospitalizado. Finalmente se confirmó que el conductor había sido ingresado a causa de una neumonía, y aunque en su momento permaneció en terapia intensiva, afortunadamente su estado de salud mejoró y fue dado de alta al cabo de unas semanas. El manager del argentino, quien ha fungido como su vocero últimamente, contó algunos detalles sobre la actual condición del famoso, y reveló que, si bien tuvo una considerable pérdida de peso, va muy bien en su recuperación.

Aarón Olvera, representante de Fernando, explicó que el argentino sufrió un “detrimento muscular” debido tanto a la falta de movilidad como a la alimentación a la que fue sometido las últimas semanas. “La alimentación que te dan en el hospital por ese tipo de enfermedades como la neumonía pues es intravenosa y no tienes la misma alimentación que comúnmente tendrías, entonces sí, adelgazó muchísimo”, contó en entrevista para el programa Sale el Sol. El manager señaló que a causa de esta situación Del Solar “pero por lo menos tiene que subir unos 20 kilos, pues al momento de adelgazar se le nota muchísimo, y sí 20 kilos representan algo”, señaló.

Afortunadamente, la estrella de Venga la Alegría ya está en casa recuperándose y todo indica que va muy bien. “Salió el 31 de enero, y bueno, pues afortunadamente con un buen diagnóstico, un buen avance, definitivamente tiene que seguir con su terapia en casa, recuperándose tanto muscularmente como recuperación de cuerdas vocales”, detalló Olvera, quien confió en la mejoría de Fer: “Él va muy bien, poco a poco, pero va muy bien”, aseguró.

El representante contó además que el cambio en la apariencia del conductor fue tal que a él mismo le costó reconocerse, sin embargo su sentido del humor sigue intacto. “’Me veo al espejo y no me reconocía’”, dijo recordando las palabras de Fer y explicando que durante el tiempo que estuvo en el hospital la barba le creció considerablemente. “Dijo, ‘ya me hace falta una rasuradita’. Bueno, hace bromas pequeñas en cuanto a lo que no pudo (hacer)”, comentó Olvera, quien está convencido de que ahora los cambios en su representado serán por su recuperación. “El cambio a estar un poco más cachetón, recuperar su peso y pues él ya solito se ve al espejo y dice: “Ahí voy, ahí voy’”, contó.

“Ya se quiere ir a trabajar, pero obviamente el médico le dice: ‘No espérate, todavía no estás a cien’, y Fer tiene mucha actitud de trabajo, actitud hacia la vida, siempre está bromeando, en fin su recuperación es increíble, la verdad es que Fer tiene una capacidad de recuperación extraordinaria”, aseguró Aarón en la misma entrevista, en la que a su vez se informó que posiblemente en mayo el conductor pueda regresar a dar conferencias, tal y como lo había venido haciendo desde hace tiempo, aunque de su regreso a la pantalla aún no se mencionó nada en concreto.

