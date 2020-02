¿Un hermanito para Kira? Esto respondió Claudia Álvarez

Sin duda alguna, la vida de Claudia Álvarez cambió por completo desde la llegada de su hijita Kira, fruto de su relación con Billy Rovzar. A través de sus redes sociales, la actriz ha mostrado algunos vistazos de su vida familiar y de forma muy sincera ha hablado de cómo han sido estos primeros días de maternidad, en donde además de confesar que desde el nacimiento de su pequeña no ha dormido casi nada, también ha dejado en claro que esta nueva etapa la está disfrutando mucho y no la cambiaría por nada. Pero ¿será que entre sus planes próximos está darle un hermanito a su primogénita?

Ha sido la misma Claudia quien ha admitido que el convertirse en madre ha resultado ser una experiencia tan especial, que incluso ya ha pensado en darle un hermanito a Kira próximamente. “Sí, por supuesto quiero darle un hermanito o hermanita a Kira, y en un futuro no muy lejano”, dijo la actriz en una reciente entrevista con la revista TVyNovelas. Sin embargo, antes de volver a escribirle a la cigüeña, Álvarez pretende tomarse un tiempo para disfrutar de su pequeña y superar la etapa de mamá primeriza. “Primero debo acoplarme, y no me gustaría que empezaran a preguntar: ‘¿para cuándo?’. Eso es mucha presión y no quiero”, explicó.

Y es que Claudia ha sido muy sincera respecto a lo que ha vivido desde la llegada de su primera hija y de hecho ha hablado con mucha transparencia sobre lo que han sido sus primeras semanas como mamá. “lo demás es un proceso de conocerla, saber por qué está llorando, cómo ayudarla y darle todo el amor del mundo para que se sienta protegida y amada siempre. “(Me he enfrentado) a no dormir, eso es lo más difícil; lo demás es un proceso de conocerla, saber por qué está llorando, cómo ayudarla y darle todo el amor del mundo para que se sienta protegida y amada siempre”, aseguró la protagonista de telenovelas como Simplemente María.

Afortunadamente, Claudia no solo cuenta con el apoyo de su esposo Billy, también de sus amigas cercanas que ya han sido madres y de algunos de sus seguidores, quienes a través de sus redes sociales le han compartido algunas sugerencias y así poder disfrutar aún más de esta tierna etapa. “Seguí ahora sus recomendaciones y bañé a Kira con agua de hojas de lechuga calientita y por ahora está durmiendo bien. No son más de las 11 pm, pero para esta hora antes ya estaba llore y llore y, ahorita, está tranqui (por eso tengo tiempo de escribir)”, confesó la actriz en una de sus historias en Instagram, dejando en claro que sí escucha y pone en práctica los tips de sus fans.

Claudia Álvarez no podría estar más feliz con esta nueva faceta de su vida. Y aunque admite que no todo ha sido color de rosa, el tener entre sus brazos a un nuevo ser le ha dado el impulso necesario para afrontar el reto de ser mamá. “Mi baby me genera la ternura más grande que he sentido en mi vida y por ella todo vale la pena”, dijo la actriz durante una sesión de preguntas y respuestas que tuvo con sus seguidores hace unos días.

