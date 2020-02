Reportan que los restos de Kobe Bryant y su hija Gigi ya descansan en su última morada

A dos semanas de la trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, se ha informado que los restos del basquetbolista y su pequeña fueron sepultados el pasado viernes 7 de febrero, luego de realizarse una ceremonia muy íntima y privada, a la que asistieron solo los más cercanos a la familia Bryant, informó Entertainment Tonight, que citó a una fuente cercana a la familia. De acuerdo con el medio, el funeral tuvo lugar en la funeraria Pacific View, en Corona del Mar, California.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

De acuerdo con la fuente, el último adiós de Kobe y Gigi -como le decían de cariño a la jovencita de 13 años-, fue un momento muy emocional para la familia, por lo que decidieron que la ceremonia se llevara a cabo en completa privacidad y lejos de los reflectores. “Vanessa y la familia querían un servicio privado para llorar su pérdida. La ceremonia fue extremadamente difícil para todos, ya que aún es difícil para ellos comprender que perdieron dos hermosas almas", dijo el informante a ET.

Además del funeral privado, se espera que se realice un funeral público el próximo 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, lugar que fue su segundo hogar por más de 20 años al lado de los Lakers. La fecha fue elegida de manera muy especial, basada en el número 24 que Kobe llevó en sus camisetas desde el 2006 y en el 2 que su pequeña llevaba en la suya. El memorial público fue confirmado por la misma Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, a través de sus redes sociales, donde compartió una invitación en donde se especifica que la ceremonia comenzará a las 10 de la mañana.

VER GALERÍA

Unos días después de realizarse los servicios funerarios, Vanessa se quebró y compartió un desgarrador mensaje e sus redes sociales, en donde habló con mucha sinceridad respecto al doloroso momento que atraviesa. “Me he resistido a expresar mis sentimientos en palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. No se siente nada bien”, expresó la empresaria, en palabras que han dejado sin aliento a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle palabras de consuelo a través de sus redes sociales.

“¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé (Gigi) no tiene esa oportunidad? Estoy muy enojada. Tenía tanta vida que vivir”, continuó Vanessa. En su mensaje también habló sobre la etapa de duelo que vive, dejando en claro que ha encontrado fuerzas para continuar en el amor de sus tres hijas. “Me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri”, expresó la que fuera esposa de la estrella de los Lakers por más de 20 años.

VER GALERÍA