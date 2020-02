Presley, el hijo de Cindy Crawford, defiende a capa y espada el tatuaje de su cara

El pasado fin de semana, Presley Gerber estrenó un nuevo tatuaje el cual se hizo en la cara, justo debajo de su ojo derecho. El hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber decidió tatuarse la palabra “Misunderstood” (incomprendido), generando un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no han dejado de cuestionarlo respecto a la decisión que tomó, pues incluso hubo algunos de ellos que no aprobaron el nuevo tattoo del modelo, luego de que lo presumiera en sus redes sociales. Sin embargo, Presley parece no estar de acuerdo con sus seguidores y se ha defendido de las críticas de manera puntual y determinante.

A través de un en vivo que realizó a través de Instagram, Presley se pronunció al respecto y calmó los ánimos de sus fans. "Si pensara que esto iba a arruinar mi cara o no hubiera querido hacérmelo, entonces no me lo habría hecho. Creo que eso es algo bastante obvio”, dijo el hermano mayor de Kaia Gerber.

Por otro lado, la novia de Presley, la modelo Cameron Rorrison, quien estaba presente durante el live, aseguró que tanto Cindy como Rande estaban de acuerdo con el nuevo tattoo de su hijo y que incluso les gustaba mucho. "A sus padres les encanta, por cierto", exclamo la modelo, mientras Gerber intentaba dejar en claro a sus fans que no tenían por qué preocuparse.

El hijo mayor de la supermodelo de los 90 también se tomó el tiempo para explicar el significado de su tatuaje, mientras que algunos de sus seguidores insistían en señalar en que no estaban de acuerdo con la marca que se había hecho en la cara. “Dice incomprendido porque así es como me he sentido durante toda mi vida”, dijo el modelo. “Mira a todos estos haters... No me importa si no les gusta”, expresó con cierta molestia.

Presley es un amante de los tatuajes y era cuestión de tiempo para que su rostro se convirtiera en un nuevo lienzo. El modelo ya tiene algunos en sus dedos, en el cuello y uno muy especial con el nombre de su hermana Kaia en el antebrazo. Otras celebridades que recientemente han decidido marcar su cara o zonas cercanas a ella son Justin Bieber y Halsey.

