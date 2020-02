El verdadero motivo por el que 'El Chicharito' no ha podido debutar en el Galaxy El futbolista reveló que está esperando su visa de trabajo para poderse integrar, primero, a los entrenamientos y luego a los partidos

Desde hace poco más de tres semanas, Javier Hernández ‘El Chicharito’ hizo oficial su fichaje en El Galaxy, equipo perteneciente a la liga MLS, en Los Ángeles. Si bien desde el momento en que lo anunció, el futbolista y su familia viajaron a la ciudad californiana para comenzar a escribir sus memorias en el nuevo lugar de trabajo del mexicano, hasta el momento, no ha realizado su debut, ¿la razón?, un trámite administrativo.

Conforme han ido pasando los días, la expectación entre la afición ha ido aumentado, pues quiere saber en qué momento lo podrán ver brillar en la cancha. Sobre este tema, el pasado fin de semana, el jugador dijo a la prensa: “Estoy feliz, encantado, esperando a que el visado se pueda hacer lo más pronto posible para, en lugar de estar fuera de la cancha, estar dentro, pero bien, muy contento”, explicó en entrevista para Suelta la Sopa.

Durante este encuentro con los medios de comunicación, una reportera quiso saber si las autoridades migratorias le habían dado alguna fecha tentativa para entregarle su visa, cuestionamiento que respondió con un: “Esa pregunta no es para mí, es para la gente que está trabajando en eso”. Otra periodista le dijo que si ese tema le preocupaba, a lo que Chicharito dijo: “¿Se me ve preocupado? Estoy bien, estoy bien, eso está fuera del alcance de mis manos yo juego futbol y no soy administrativo”, detalló.

Sobre su adaptación a Los Ángeles, el futbolista se dijo muy cómodo con el cambio y así lo explicó: “Bien, haciendo lo mismo que en todas las ciudades en las que he estado, en Manchester, Londres, Sevilla y ahora acá en Los Ángeles, la verdad es que nada fuera de lo común. Estoy tratando de encontrar casa lo más rápido posible, todo lo que conlleva a la adaptación”.

Mientras Chicharito espera su visa de trabajo, disfruta de este tiempo en familia, al lado de su esposa, Sarah Kohan y de su hijo Noah. Así lo dejó ver esta mañana, al dedicarle un tierno álbum de fotos al bebé quien, a sus siete meses de edad, ya ha vivido en Londres, Sevilla y ahora Los Ángeles; el futbolista acompañó esta publicación de la leyenda: “Cómo desplazarte de un país a otro con un niño de siete meses”, haciendo referencia a su más reciente mudanza.