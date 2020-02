Aquí nada ha cambiado, los OV7 aparecen al completo para presentar su nueva gira

Fueron algunos meses de mucha especulación, después de que se diera un enfrentamiento entre sus miembros, pero parece que para OV7 nada ha cambiado. Después de que se dijera que había habido un desencuentro entre Ari Borovoy, y sus compañeros, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba y Óscar Shwebel; parece que todo ha quedado en el pasado. Aunque se llegó a dudar que se lograría, los cuatro cantantes y sus compañeros M’Balia y Kalimba, ha anunciado la gira para celebrar el 30 aniversario de la fundación del grupo que primero fue conocido como Onda Vaselina.

Por si quedaban dudas de que todo está marchando en la dirección correcta, el mismo Ari compartió la fotografía que apareció en primer momento en el Instagram de la banda. En la segunda vez desde que se dieran los rumores de molestia -la primera en el concierto de Kalimba en diciembre pasado-, todos los miembros de la agrupación han posado para una selfie en la que se les ve felices y cómplices, que solo pueden ser resultado de tres décadas de cariño. Otros miembros de la banda también compartieron esta imagen, como Érika quien escribió: “Así la foto segundos antes de salir a la conferencia de prensa”.

Por su parte, Mariana dio más detalles de lo que viene: “Felices de arrancar esta gran gira con Ocesa, festejando 30 años de música, éxitos y recuerdos con mis OV7. 30 de abril arrancamos en Guadalajara, y en mayo…Auditorio Nacional. ¡Esperen más noticias!”.

“¡Es hora de volver a divertirnos!”, es el mensaje que acompañó a esta postal que también tiene el hashtag #OV7TreintaAños. Con esta imagen se han echado por tierra los rumores de que no sería posible hacer esta serie de conciertos para celebrar a lo grande un aniversario tan especial. Todavía a finales de enero, se manifestaba la duda de que fuera a lograrse, pero al final del día han podido concretarlo. “Hoy, 22 de enero, no te sé decir exactamente en cuanto a OV7 qué es lo que vaya a pasar puesto que yo acabo de regresar de vacaciones y no nos hemos visto desde el año pasado, en diciembre, pero seguramente algo pronto nos pondremos de acuerdo para platicar, para vernos…”, declaró Ari en aquella ocasión.

A finales del mes pasado, fue Kalimba quien confirmó que la gira de aniversario sí se realizaría, pero que en esta ocasión habían preferido hacerlo con otra compañía y no BoBo Producciones. "Ari entraría aquí no como mánager sino como parte del grupo, pero Jack, que es hermano de Ari, entra ya en ese paso colateral que nosotros hemos decidido toda la vida evitar... no es BoBo quien va a llevar la gira...", dijo al programa Hoy.

