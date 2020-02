‘¡Hola mundo! Soy Emiliano’: Anahí derrite presentando a su bebé

No hay nadie más feliz en estos momentos que Anahí. La cantante se convirtió en madre por segunda vez hace poco más de una semana y no puede ocultar lo dichosa que se siente con esta nueva maternidad. Si bien la ex estrella de RBD en este momento está entregada por completo a este papel, se ha dado el tiempo para compartir con sus miles de seguidores algunos vistazos de su día a día con un bebé en casa nuevamente. La más reciente foto que ha publicado en sus redes sociales ha hecho suspirar a más de uno, pues ha mostrado, como nunca antes, el tierno rostro de su pequeño Emiliano.

Desde temprano, Anahí sorprendió a sus fans con una encantadora postal madre e hijo. “¡Hola Mundo! Soy Emiliano”, escribió la también actriz, como si se tratara del bebé quien saludaba a sus seguidores. La foto mostró al pequeño envuelto en una cobija blanca con una tierna expresión de puchero, los ojos entrecerrados y su manita cerca de su cara, aferrándose a su mamá quien lo carga delicadamente abrazándolo a su pecho. Si bien la imagen no permitió ver el rostro de la mamá, su collar con las letras M y E, iniciales de los nombres de sus hijos, no dejó lugar a dudas de que fuera ella.

La reciente llegada de baby Emiliano tiene felices y emocionados a todos en casa, y ahora ha sido el papá, Manuel Velasco Coello, quien ha hablado sobre la buena nueva ocurrida el pasado 2 de febrero. “Prácticamente (nació) ya casi en término, nació poquito pasando las 37 semanas, sin ningún problema, nació perfectamente bien”, dijo el político ante las cámaras del programa Venga la Alegría al ser cuestionado sobre el nacimiento de su segundo hijo, de quien en su momento Anahí dijo, se les había adelantado un poco. “Está muy bien y nosotros muy agradecidos con Dios y la vida por esta gran bendición, estamos muy contentos de poder tener a Emiliano con nosotros”, aseguró el papá de dos.

El ex gobernador de Chiapas ha sido el mayor testigo del cariño y entrega que Anahí ha mostrado en su papel de mamá, por lo que en este encuentro con medios no pudo evitar deshacerse en halagos hacia ella. “Anahí es la mejor mamá que hay, siempre está muy, muy al pendiente de nuestros hijos, con gran entrega y con muchísimo amor”, aseguró.

“A mi esposa ustedes la conocen de hace muchos años, también tiene una gran trayectoria propia desde hace muchos años. Empezó en el medio desde que tenía dos años de edad", comentó Velasco Coello al ser cuestionado sobre el gusto que tiene Anahí por compartir algunos vistazos de su vida con sus fans. “El otro día hacíamos una remembranza desde que ella empezó a trabajar, veíamos un primer programa en el que participó, Chiquilladas, donde le preguntaban qué edad tenía y ella decía ‘dos años’”, recordó Manuel con orgullo al tener a su lado a una mujer tan trabajadora y dedicada a su carrera, aunque admitió que actualmente la cantante está dedicada a su papel de mamá: “Creo que ella está entregada ahorita en su vida hacia sus hijos”, señaló.

