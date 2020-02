Vanessa Bryant se quiebra y comparte un desgarrador mensaje sobre la muerte de Kobe y su hija Gianna

A dos semanas del terrible accidente aéreo en el que fallecieron Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, Vanessa, la viuda del basquetbolista y madre de sus cuatro hijas, compartió un desgarrador mensaje en el que ha expresado sus sentimientos luego de la trágica muerte de su esposo y su hija. Si bien, la empresaria de origen mexicano había sido mesurada al hablar de sus pérdidas, en su última publicación de Instagram, Vanessa ha abierto su corazón para hablar de cómo se encuentra y de cómo vive su duelo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En su mensaje, Vanessa claramente se quiebra y habla sin restricción sobre su sentir en estos momentos de profundo dolor. “Me he resistido a expresar mis sentimientos en palabras”, se puede leer al inicio de su publicación la cual acompañó de un video en el que se puede ver a la pequeña Gigi jugando baloncesto como toda una profesional. “Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí. No se siente nada bien”, expresó la empresaria, en palabras que han dejado sin aliento a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle palabras de consuelo a través de sus redes sociales.

Sin duda alguna, el siguiente fragmento de su mensaje es el más desgarrador, pues Vanessa se confiesa confundida y destrozada, al tiempo que se cuestiona por la muerte de su hija siendo prácticamente una niña aún. “¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé (Gigi) no tiene esa oportunidad? Estoy muy enojada. Tenía tanta vida que vivir”, continua Bryant.

VER GALERÍA

A pesar de la profunda tristeza que siente por la partida de Kobe y Gianna, Vanessa reconoce que debe seguir adelante y que sus tres hijas, se han convertido en su gran fortaleza. “Me doy cuenta de que necesito ser fuerte y estar aquí para mis hijas. No estoy con Kobe y Gigi, pero estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri”, expresó la que fuera esposa de la estrella de los Lakers por más de 20 años.

Finalmente, Vanessa admitió que aún está en medio del duelo y que los sentimientos que experimenta al día de hoy son parte de esta etapa. Sin embargo, pidió que las oraciones para su familia y todas las familias que resultaron afectadas por el fatal accidente no cesen y así poder encontrar la paz y el entendimiento, en horas de mucho dolor. “Sé que lo que siento es normal. Es parte del proceso de duelo. Solo quería compartir en caso de que haya alguien por ahí que haya sufrido una pérdida como esta. Dios, desearía que estuvieran aquí y esta pesadilla hubiera terminado. Orando por todas las víctimas de esta horrible tragedia. Por favor continúen orando por todos”, reflexionó.

VER GALERÍA