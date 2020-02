Verónica Castro revela a Galilea Montijo: 'Si sale algo bueno, les chambeo'

En medio de un momento muy difícil en su vida personal, Verónica Castro sorprendió a su público al anunciar su retiro del mundo del espectáculo, el pasado mes de septiembre. Tras hacer algunas apariciones en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver de lo más relajada, disfrutando de su faceta como abuela y de su vida lejos de las cámaras, la protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje, parece estar dispuesta a retomar su carrera como actriz, a pesar del estrepitoso anuncio que hizo hace unos meses. Pero ¿cuáles son sus condiciones para aceptar un nuevo reto actoral en su vida?

En una entrevista reciente hecha por Galilea Montijo para la plataforma Latin US, Verónica Castro se sinceró respecto a las decisiones que ha tomado en los últimos meses y de forma sorpresiva se pronunció sobre su posible regreso a la televisión. “Si sale algo bueno, les chambeo”, dijo la actriz luego de ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a regresar a las telenovelas y retomar la carrera que tanto reconocimiento le ha dado.

Y es que Verónica admitió que su carrera la ha llenado de tantas satisfacciones, que no le gustaría dejarla de lado, pues es lo que ama hacer. “Para mí ha sido una bendición esta carrera. La amo, lo sé, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo, cada uno de mis personajes me gusta saborearlos, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro”, compartió la actriz con cierta pasión en la marida.

La legendaria conductora también habló del día en el que anunció su retiro, un momento en el que atravesaba por una fuerte crisis emocional, pues además de que su vida personal estaba rodeada de un sinfín de rumores, su madre no estaba muy bien de salud y ella había decidido enfocarse en ello. “Lo he pensado (su retiro), nunca lo había dicho y ahora que lo dije en diciembre, de repente empezó como un revolú extraño, en donde todo el mundo gritaba, hablaba, decía, inventaba y yo pasando por un mal momento”, explicó la actriz.

Fue entonces que tomó la decisión de alejarse de todo y enfocarse en la salud de su mamá, sin importar todo lo que se decía alrededor de su vida privada en aquellos días. “Es el momento de mandar todo esto a la fregada. Yo necesito concentrarme en este asunto que es mi prioridad”, compartió Verónica muy sincera, luego de admitir que le encantaría regresar a las telenovelas.

