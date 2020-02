En ¡HOLA!, Galilea Montijo, su verdad

Es uno de los rostros más reconocidos del espectáculo de nuestro país. Con su carisma y profesionalismo, Galilea Montijo ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público que día a día sigue sus apariciones en el programa Hoy, además de ser fieles a sus muchos otros proyectos. Ya sea en la moda, en la televisión y ahora en el periodismo con Latin Us, Galilea ha llegado muy lejos, no solo en su vida profesional, sino también en su vida personal. Pero, qué hay de la mujer detrás de la famosa conductora. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves en los puntos de venta de costumbre, Galilea Montijo nos comparte su verdad.

“No sé qué haría si no tuviera una pareja como Fer. Me apoya en todas mis locuras y sabe que si dejo de hacer lo que amo me volvería loca”, nos dice orgullosa de su matrimonio con Fernando Reina. Producto de ese enorme amor, Galilea es madre del pequeño Mateo, quien aunque está expuesto a los reflectores por el trabajo de su madre, es muy consciente de lo que se vive de puertas adentro en casa. “Le pido a Dios que me dé la inteligencia y a Mateo la fuerza para reconocer la verdad”, dice una orgullosa Galilea en esta entrevista que no te puedes perder en este número de tu revista.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en la edición impresa en los puntos de venta de costumbre o en su versión para iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También en esta edición, la gran noche de Shakira y J.Lo, ¿quién dijo duelo? Delphine Boël, la mujer que renunció a una gran fortuna para ser reconocida como hija del Rey Alberto de los belgas. Beatriz de York sufre un nuevo revés en la organización de su boda. Y los cuatro Reyes despiden con emoción y honores a Doña Pilar de Borbón, una infanta de España.

Además, Ágatha Ruiz de la Prada habla claro sobre su ruptura. Javier ‘Chicharito’ Hernández rinde homenaje a Kobe Bryant. Atala Sarmiento, borrón y cuenta nueva. Kate, una princesa de las mil y una noches entre las estrellas de Hollywood. Y Jennifer Gates, heredera de la segunda gran fortuna del planeta, anuncia su compromiso con un jinete egipcio.