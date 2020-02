Tras ocho meses de su separación, Yordi Rosado habla del divorcio: 'Es algo meramente administrativo'

Han pasado ya varios meses desde que Yordi Rosado dio a conocer -por segunda ocasión- su separación de Rebeca Rodríguez. Desde el primer momento, el conductor dejó claro que pese a las diferencias que provocaron esta ruptura, su relación con su ex pareja ha sido y será siempre cordial, pues los une el gran amor que le tienen ambos a sus tres hijos. Siempre sincero, el locutor ha compartido cómo va a la fecha el proceso de divorcio y ha revelado si después de pasar esta página estará dispuesto a darse una nueva oportunidad en el amor.

En un evento reciente Yordi fue cuestionado sobre el proceso legal que sigue para la disolución de su matrimonio, a lo que respondió que aún no se concluye. “No, no hemos firmado pero ya estamos en eso”, contó ante las cámaras del programa De Primera Mano, donde reveló también que tanto él como Rebeca han optado por hacer las cosas de la forma más cordial. “No, no estamos hablando con abogados ni nada, lo estamos haciendo como un acuerdo los dos y seguramente será pronto”, continuó el locutor. “Pero ya llevamos ochos meses separados y pues ya pronto tendremos que finiquitar eso, pero es algo meramente administrativo”, aseguró.

Si bien esta ruptura no ha sido fácil, el también escritor no descarta la posibilidad de enamorarse nuevamente. “Sí claro, yo digo que uno siempre quiere ser feliz, ser feliz en el amor, conocer a alguien y pues bueno, ya estamos saliendo y conociendo y llevándola tranquilo por este momento”, aseguró Yordi, quien incluso se dejó ver muy seguro de las cualidades que tendría que tener una mujer para ocupar su corazón. “Busco paz, busco a alguien que me entienda en mi trabajo, busco a alguien que quizá ya haya tenido una familia para poder compartir los mismos sentimiento, emociones y responsabilidades, pero la verdad es que nada está firmado en el amor, nunca sabes de quién te vas a enamorar”, pronosticó.

No obstante, la ex estrella de Otro Rollo aseguró que no está en sus planes pisar nuevamente en altar, aunque está consciente de que a veces el destino puede reservar algunas sorpresas. “Casarme no está en mis planes ahorita pero la vida da muchas vueltas, uno nunca sabe”, comentó con una sonrisa. De lo que está más convencido es de que, en caso de encontrar un nuevo amor, no buscaría tener bebés. “No es mi interés tener más hijos, estoy muy feliz con mis hijos, me gustaría seguir con ellos (nada más)”, aseguró Yordi, quien es padre de Elías, Santiago y Regina. “Los planes de mi vida son no tener más hijos sino poderles repartir sobre todo el tiempo que tengo a los tres hijos que tengo”, aseguró el locutor.

Esta es la segunda ocasión que Yordi y Rebeca ha decidido separarse, pues fue en 2001, cuando tras más de siete años de matrimonio, decidieron divorciarse. Tras esta ruptura, en 2012 la pareja se dio una nueva oportunidad y en 2016 decidieron convertirse nuevamente en marido y mujer. No obstante, hasta ahora el actor no ha mencionado la posibilidad de que en un futuro cercano se de una reconciliación de este tipo.

