Shannen Doherty revela las razones que la llevaron a guardar silencio sobre su diagnóstico

Luego de que Shannen Doherty abriera su corazón y compartiera de forma pública que ha recaído en el cáncer y que se encuentra en la etapa cuatro, la actriz de la popular serie noventera Beverly Hills 90210 ha revelado las causas que la llevaron a mantener en secreto su diagnóstico por más de un año. Y es que la también protagonista de Charmed, confesó que decidió guardar silencio por el miedo a comenzar a ser vista bajo las miradas de la compasión y al mismo tiempo por el temor de que las ofertas de trabajo dejaran de llegar a su vida.

Así lo reveló Shannen Doherty en la segunda parte de la entrevista que dio al programa Good Morning America, en la que se sinceró respecto a su enfermedad y habló abiertamente de sus temores ahora que el cáncer esta de vuelta en su vida. “(La gente) te mira como: ‘eres un hombre muerto caminando’, básicamente, y como si tuvieran que despedirse de ti de alguna manera, además de que las ofertas de trabajo dejan de llegar”, confesó la guapa actriz.

Y es que Doherty admitió que en medio del terrible momento que atraviesa, es el trabajo lo que la inspira todos los días a seguir adelante. "Disfruto trabajar y me da otra razón para despertarme cada mañana, es otra razón para luchar para seguir con vida", dijo conmovida.

A pesar de lo difícil que puede ser el panorama, la actriz dijo que le gustaría ser una inspiración para aquellas personas que están pasando por lo mismo y abrir la conversación de la forma más transparente respecto al cáncer y sus implicaciones. “Quiero ser positiva y un faro de luz para otras personas o al menos alguien con quien la gente pueda relacionarse y podamos tener una conversación honesta y hablar sobre lo difícil que es. Quiero ser sincera al respecto”, agregó.

De hecho, la actriz siempre ha hablado con mucha naturalidad sobre el cáncer. Apenas el año pasado reflexionaba en un mensaje que compartió con sus seguidores sobre lo que significó para ella su lucha en contra de esta enfermedad. "El cáncer es una bestia que te cambia. A mí me ha cambiado de muchas maneras muy hermosas, pero también me ha dado un nuevo nivel de ansiedad, lo que es comprensible. Comparto mi experiencia para ayudar a la comprensión, el conocimiento y, espero, para poder dar ánimos a aquellos que sufren esta enfermedad, para que se mantengan positivos. Muchos me habéis ayudado con vuestras palabras, rezos y apoyo, habéis ayudado a pavimentar este camino que sigo recorriendo y estoy eternamente agradecida por ello. Solo puedo esperar el ser de ayuda yo también", dijo en sus redes sociales.