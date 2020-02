Andrea Legarreta pone punto final a los comentarios de sus vacaciones en China: 'Es absurdo'

Andrea Legarreta y toda su familia despidieron el año 2019 con un increíble viaje por China, donde visitaron los lugares más emblemáticos de ese país. De esa travesía, la conductora publicó algunas imágenes en sus redes sociales, en donde compartió con sus seguidores parte de sus experiencias junto a todo su clan. A pesar de que ya ha pasado poco más de un mes de que la presentadora de Hoy volvió a México, algunos seguidores de la también actriz la han cuestionado sobre su experiencia al estar en un país que actualmente se encuentra bajo observación, luego del surgimiento del coronavirus en la ciudad de Wuhan en China. De forma tajante, Andrea Legarreta ha contestado a estos cuestionamientos y ha desechado de manera contundente cualquier rumor al respecto.

VER GALERÍA

“Es un absurdo, qué te digo, si no te sientes mal, sino pasó nada, pues no pasó nada”, dijo de forma tajante la conductora del matutino de Televisa a varios medios de comunicación como el programa Ventaneando. Andrea comentó que a pesar de que al regreso de sus vacaciones de fin de año volaron con varios ciudadanos chinos, nunca tuvieron temor respecto al virus, del cual, en ese entonces, aún no se tenía conocimiento. “Veníamos viajando, vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos apanicamos, es como un poco de ignorancia ¿no?”, agregó con seriedad Legarreta, quien iba acompañada de sus dos hijas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Aún así, Andrea Legarreta dijo que como todos, ha tomado sus precauciones, volviendo a dejar en claro que afortunadamente ella y su familia se encuentran muy bien y que sus vacaciones en Asia fueron exitosas. “El otro día estaba viendo, sacaron un producto que se inyecta que no es nuevo… y que también mata el coronavirus, entonces no es nuevo a lo mejor de pronto, no se deciden. La verdad tomamos precauciones, nos lavamos las manos, hacemos lo debido”, dijo la conductora, poniendo fin así a los rumores alrededor de sus últimas vacaciones.

Durante su estancia en China, Andrea, su esposo Erik Rubín, y sus dos hijas, Mia y Nina, tuvieron la oportunidad de cumplir un gran sueño familias: visitar la Muralla China. A través de su perfil de Instagram, la presentadora compartió una fotografía en la que posa acompañada de todo su clan posan frente a una de las nuevas maravillas del mundo. “¡Fue una experiencia emocionante y divertida! Primero subimos en unas canastillas tipo funicular y después bajamos en un tobogán con un carrito tipo trineo… Y lo mejor de todo ¡fue vivirlo con mis amores!”, compartió la protagonista de telenovelas como Baila Conmigo.

VER GALERÍA