'Qué hermosa es la vida contigo', Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez al recordar el día en el que se comprometieron

Sin duda alguna, el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es uno de los más sólidos y admirados del mundo del espectáculo. Juntos han formado una linda familia al lado de su pequeña Aitana, y de los tres hijos mayores del actor: Aislinn, Vadhir y José Eduardo, con quienes la cantante mantiene una excelente relación. Al paso de los años, su relación se ha hecho más estable y juntos han sabido a enfrentar los momentos complicados que han vivido a lo largo del tiempo que han estado juntos. Es por eso que a ocho años de haberse comprometido, Alessandra recuerda aquel día como uno de los más importantes de su vida y a través de sus redes sociales ha celebrado un aniversario más de aquel momento en el que Eugenio, convertido en un príncipe, le pidió fuera su esposa.

En su perfil de Instagram, la intérprete de Amor de Papel publicó una serie de fotografías de aquel romántico día, en donde la cantante se deja ver muy conmovida, mientras el famoso comediante le entrega el deseado anillo de compromiso. Alessandra acompañó las imágenes de unas emotivas palabras con las que celebró su amor con Eugenio. “Hoy hace ocho años que mi príncipe azul me pidió que me casara con él y aceptar su propuesta de matrimonio ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”, compartió emocionada la actriz junto a las lindas postales.

Conmovida por los lindos años vividos al lado del padre de su hijo, la actriz finalizó su mensaje con una tierna declaración de amor. “Qué hermosa es la vida contigo amor mío @ederbez, te amo con toda la fuerza de mi corazón. Gracias por seguir cabalgando a mi lado, por la bella familia que hemos formado y por construir conmigo un hogar de amor”, compartió la bella actriz.

Durante el viaje que realizaron por Marruecos el año pasado, Alessandra y Eugenio protagonizaron un romántico momento en el que renovaron su compromiso, instantes que quedaron inmortalizados en el reality que la familia Derbez grabó durante sus días de vacaciones. Sobre ese segundo compromiso y sobre su habrá una segunda boda, la actriz se refirió hace unos meses, dejando en claro que volverse a casar en un anhelo que los dos tienen desde el día en el que unieron sus vidas. “Es un sueño que desde antes de casarnos dijimos: ‘nos gustaría casarnos muchas veces, en todos los países, de todas las maneras, bajo todos los rituales’. Y la verdad es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Entonces ahí está esa segunda propuesta, vamos a decirle (a Eugenio) que cumpla”, comentó divertida al programa Ventaneando.

Aunque por el momento no tienen planes inmediatos sobre una nueva boda, Alessandra sí tiene claro cómo quiere que sea ese gran momento de amor, el cual espera sea muy diferente a su boda por la iglesia, la cual incluso fue televisada. “Pues tendrá que ser algo muy íntimo, muy chiquito. Me lo imagino quizá frente al mar, no sé si en la playa o a lo mejor con alguna montaña ahí de frente, pero sí, algo mucho más íntimo”, declaró.

