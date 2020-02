El sentido mensaje de Angélica Rivera a Sofía Castro: 'Recibe todo mi amor y todo mi apoyo'

Dispuesta a darlo todo, Sofía Castro se enfoca en esta etapa de su vida en que bailar se ha vuelto una de sus grandes pasiones, ahora como parte de las estrellas que integran el elenco del reality show Mira Quién Baila All Stars. Y ha sido tanta la emoción que llena su corazón a lo largo de estos días, que incluso se ha mostrado más sensible que de costumbre, y no es para menos, pues en medio de este mar de emociones ha recibido las muestras de afecto más profundas por parte de sus seres queridos, primero de su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro, y ahora de su madre, Angélica Rivera, quien le ha dedicado un sentido mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de sus redes sociales que Sofía hizo públicas las lindas palabras de su mamá, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de esta aventura, dándole ánimos y todas las fuerzas para dar muestra del gran talento que posee. “Recibe todo mi amor y todo mi apoyo, estoy muy orgullosa de ti. ¡Te amo! @sofia_96castro”, escribió la ex Primera Dama de México en una historia de Instagram, misma que Sofía replicó enteramente orgullosa.

Del mismo modo, Sofía correspondió a este gesto de cariño con una conmovedora respuesta, misma que refleja la actitud con la que ha asumido cada minuto de su participación en Mira Quién Baila, emisión en la que se lució a lo grande durante su más reciente aparición sobre el escenario, en donde dio muestra de que su talento es simplemente incontenible. “Tu apoyo en toda esta aventura ha sido mi más grande motor para seguir y no darme por vencida. Gracias por estar conmigo todos los días”, se puede leer al pie de esta historia, la cual tituló “te amo mamá” y en la que se aprecia la fotografía de un abrazo entre las dos.

VER GALERÍA

Lo cierto es que para Sofía no ha sido fácil su tránsito por esta nueva aventura, sin embargo, no se da por vencida y su esfuerzo ha rendido frutos, algo que la llena de orgullo. “Yo dudé de Sofía mucho tiempo, porque fueron tantos los ataques y tantas las burlas hacia mi persona. ¿Cuándo yo, después de tantas críticas, me iba a imaginar que me iba a ganar a tanta gente?, toda la audiencia gritaba ‘Sofía’, yo no lo podía creer, yo decía, ‘esto es un sueño’. Quiero agradecer al público por su amor, por su cariño, y también darle las gracias a Sofía por aguantar, por eso quiero seguir, porque quiero seguirme demostrando a mí que puedo…”, dijo en una entrevista para Univision luego de su reciente presentación en Mira Quién Baila All Stars.

Y claro, este domingo 2 de febrero fue trascendental para ella, pues el público le dio todo su apoyo y logró salvarla en la contienda, en una noche “de muchísimas emociones”, de acuerdo con sus propias palabras. “Siempre me hacen llorar aquí, y puedo seguir, y si no, y si la gente decidió que yo tenga que llegar hasta aquí, me voy tranquila, me voy en paz, que pude, que lo logré y sobre todo que le pude callar la boca a mucha gente”, dijo para Univision, celebrando así uno más de sus logros.

VER GALERÍA