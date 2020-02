JLo y Shakira se apoderan con su ritmos latinos del Super Bowl LIV

El sabor latino se apoderó del Hard Rock Stadium la noche de este domingo con la poderosa presentación de Jennifer Lopez y Shakira, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV. Desde el momento en el que se anunció que las cantantes serían las encargadas de encender los ánimos de los asistentes con sus éxitos, las expectativas de sus fans crecieron. Pues bien, el día llegó y la puertorriqueña y la colombiana no solo no decepcionaron a sus fans, sino que se superaron así mismas con un increíble y emotivo show que no dejó a nadie indiferente.

La primera en salir al escenario fue Shakira, quien al ritmo de She Wolf hizo su entrada triunfal. Enfundada en un mini vestido rojo de cristales y unas botas al mismo tono lució super sexy, dejando a más de uno sin aliento. Fuegos artificiales, luces y lásers fueron parte de la impactante entrada de la intérprete, quien con su séquito de bailarines conquistó desde el primer momento al público. Le siguieron éxitos como Empire, Ojos Así y Whenever Wherever, momento en el que la colombiana mostró sus mejores movimientos de cadera.

Shakira continuó ahora acompañada de Bad Bunny y con un modelito en color rojo que dejaba al descubierto su abdomen plano, interpretaó éxitos como Calladita y I Like It. Finalmente, la colombiana cerró su presentación con Hips Don´t Lie, en donde se entregó por completo a su público, quienes la cargaron de mano en mano.

El momento llegó para Jennifer López, quien de inmediato se ganó a su público con su enorme carisma y sensualidad, en la cima de lo que simulaba ser un rascacielos. Canciones como Jenny from the Block y Get It Right retumbaron en el estadio, demostrando así que la música puede unir a cualquiera, sin importar el idioma. Como era de esperarse, JLo mostró lo mejor de su estilo al salir con un increíble conjunto de cuero que dejaba al descubierto sus curvas y con el que lució espectacular.

La ‘Diva de El Bronx’ hizo un nuevo cambio de vestuario, ahora mostrándose muy sexy en un body con transparencias y algunos detalles en plateado. Al escenario también saltó J Balvin, quien terminó por emocionar a un público por demás eufórico al ritmo de Mi Gente y On the Flor.

Uno de los instantes más emotivos de la presentación fue cuando la hija de JLo, Emme, demostró que heredó el talento de sus papás al interpretar Let’s Get Loud. Momento en el que Shakira la acompañó en la batería, mientras su madre daba cátedra de estilo con un abrigo de con la bandera de Puerto Rico.

La impresionante presentación dio fin con la interpretación de JLo y Shakira al ritmo de Waka Waka, una vez que la colombiana apareció en un diminito modelito en color dorado y mostrando sus mejores pasos. Por otro lado, la puertorriqueña también sacó su lado más latino al ritmo de la salsa, cerrando el show con un sexy movimiento de caderas de las dos artistas.

