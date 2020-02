Adal Ramones revela que su hija Paola se irá a vivir al extranjero: 'Me va a pesar que se quede en Europa un tiempo'

Aunque Adal Ramones se encuentra disfrutando de su faceta de papá de Cristobal, su tercer hijo de apenas nueve meses de edad, también se encuentra en medio de la encrucijada que significa tener que soltar a sus hijos mayores y dejar que comiencen a explorar el mundo y la vida de una forma más independiente y lejos de casa. Y es que el conductor de La Academia, ha revelado que pronto, su hija Paola dejará el nido y se irá a vivir a Europa en compañía de sus amigas, una vez que concluya con sus estudios de preparatoria.

En un reciente encuentro con la prensa, Adal reveló que la mayor de sus tres hijos está lista para irse a vivir al viejo continente, en donde pretende comenzar sus primeros pasos en búsqueda de convertirse en productora y directora de cine, y en donde también buscará su primer empleo. “Se van a ir a Europa todas las amigas y ella; al parecer se van a quedar allá un rato en Europa trabajando, buscando trabajo a ver de qué. Quieren abrirse camino ahí. Pues mira, ella quiere ser directora de cine, a ver si es real, ella quiere dirigir", dijo el también actor en declaraciones retomadas por programas como De Primera Mano.

La jovencita, que acompañaba en ese momento a su papá, dijo que busca abrirse camino en diferentes rubros relacionados con el cine y continuar modelando, como lo ha venido haciendo en sus redes sociales, donde ha recibido la aprobación de sus seguidores. “Sí me gusta mucho la actuación, voy a enfocarme a eso, pero también, obviamente, escribir, me gustaría mucho escribir, dirigir, actuar y el modelaje me ha encantado y he estado haciéndolo en las redes, como han visto, y la verdad me gusta todo lo que se dé", reveló Paola.

Finalmente, Adal comentó que aunque a él y a la madre de su hija les duele ver partir a su ‘pequeña’, entiende que es parte del ciclo de la vida y que tarde o temprano era un tema que tenían que afrontar con madurez. "Me va a pesar que se quede en Europa un tiempo y luego cuando se vaya a estudiar fuera. Es fuerte, pero… toda la vida los chicos tiene que volar", dijo con cierta nostalgia en la mirada.

La relación de Paola y Adal es muy cercana, pues la misma jovencita reconoce que tiene una gran conexión con él y agradece en todo momento el padre entregado que es. “Él y yo tenemos muchas cosas en común; me da consejos, me guía profesionalmente, y en la escuela no se diga, ya que se preocupa por mis calificaciones", reveló la joven actriz en una entrevista reciente a la revista TVNotas.