La compañía dueña del helicóptero de Kobe ha cancelado todos sus vuelos

La compañía dueña del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant ha anunciado que ha suspendido operaciones indefinidamente. A través de un comunicado, Island Express Helicopters ha informado que tras el accidente, ninguna de sus aeronaves estará disponible para contratación. De momento, se encuentra realizando una investigación profunda de lo que pudo haber causado el accidente en el que perdieron la vida nueve personas, incluidas la del exbasquetbolista y su hija de 13 años, Gianna. Hasta ahora, las autoridades han anunciado la falta de ciertos dispositivos, que podrían haber sido de ayuda en las condiciones adversas del clima a las que se enfrentaban.

“El shock del accidente afectó al staff y la gerencia ha decidido que el servicio sería suspendido por tiempo indeterminado, pues se consideró apropiado para el staff y los clientes”, se lee en el comunicado de la compañía.

Según ha reportado el New York Times, en las últimas horas se ha dado a conocer que la empresa no contaba con la certificación para volar en condiciones adversas del clima. Según explica la publicación estadounidense, aunque el piloto sí contaba con la licencia para este tipo de vuelos, en este caso en específico no estaba habilitado para hacerlo porque la compañía propietaria de la aeronave no contaba con esta licencia.

Tras el accidente se dio a conocer que los controladores del tráfico aéreo dieron al piloto el permiso conocido como SVFR de volar en condiciones no óptimas alrededor del aeropuerto de Burbank. En las comunicaciones se le pide que se mantenga debajo de los 2,500 pies. Una autorización SVFR permite a los pilotos volar en condiciones peores a las permitidas por las Visual Flight Rules. Éstas solo pueden ser otorgadas solamente cuando hay bancos de nieve a una altura de 1,000 pies por encima del nivel del suelo.

En los primeros resultados de las averiguaciones, la NTSB explicó que la aeronave no contaba con un sistema de alerta de terreno, que a pesar de las condiciones adversas del clima pudo haber avisado al piloto que estaban por impactarse. Según la NTSB, desde 2004 solicitaron a la Federal Aviation Administration que requirieran el sistema TWAS en helicópteros con gran número de pasajeros, después de un aparatoso accidente, pero la recomendación no fue seguida.

El organismo también informó que la aeronave no estaba equipada con dispositivos de grabación de voz en la cabina ni con registros de los datos de vuelo, ambos recomendados por la NTSB después de un terrible accidente en el 2005 que cobró la vida de 12 personas. Al igual que con el TAWS, la entidad hizo una recomendación a la FAA de hacerlos obligatorios, pero esto fue ignorado.

