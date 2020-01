Claudia Álvarez, de vuelta al trabajo tras convertirse en mamá

Tras una emocionante y larga espera, el pasado 26 de diciembre Claudia Álvarez le dio la bienvenida a su pequeña Kira. Desde entonces ha compartido con sus seguidores algunos vistazos de su nueva vida como mamá, revelando algunos detalles sobre su experiencia en estas primeras semanas en la maternidad. Ahora, con el apoyo incondicional de su esposo Billy Rovzar, la actriz ha decidido regresar al trabajo, para compaginar su nueva faceta de mamá con su carrera.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Siempre cercana con sus seguidores, Claudia compartió hace un par de días con ellos una serie de videos en los que les mostró un poco de su día. La actriz asistió a un evento con su hermana Vicky, quien además es su socia como dueña de una boutique de ropa, y en el lugar coincidió con algunas amigas famosas, como Grettell Valdez. “Fui a trabajar, vengo corriendo para darle de comer a mi baby y vamos a ver”, contó a su regreso a casa, confirmando que, si bien está retomando poco a poco su rutina, el cuidar a su nena está por encima de todo en su agenda.

VER GALERÍA

Pero además de su regreso al trabajo como empresaria, la actriz acudió hace poco a las instalaciones de Televisa y aunque ahí fue abordada por la prensa, no reveló si el motivo de su visita era laboral. Fue en 2017 cuando Claudia participó por última vez en una telenovela, En tierras salvajes, y desde entonces ha preferido participar mayormente en algunas puestas en escena. Pero ahora, su reciente paso por la televisora ha levantado sospechas de que, tras cumplir su sueño de convertirse en mamá, podría retomar su carrera en la pantalla chica. De hecho, hace unos días reveló, sin dar muchos detalles, que ya tiene algunas ofertas. “Sí hay propuestas de trabajo, estoy en pláticas, pero para mí lo principal es seguir dándole pecho a mi baby, entonces, tendría que haber muchas facilidades en el trabajo, para que yo no corte, por nada del mundo, la lactancia, que yo no lo haría”, explicó en un video que publicó en su Instagram.

VER GALERÍA

En este reciente paso por Televisa, Claudia habló en cambio de la etapa que está viviendo en lo personal, y reveló lo que sintió cuando surgieron circunstancias no previstas ante la llegada de su hija, pues aunque ella había confesado que quería recibirla mediante un parto natural, finalmente se le realizó una cesárea. “Lo más importante era que mi baby naciera sana, entonces si era parto natural, si era cesárea, como fuera pero que naciera sana, entonces, ahí te das cuenta del amor de madre. No importa, lo que más quieres es que tu baby esté bien”, aseguró en entrevista para el programa Hoy.

En este nuevo estilo de vida, Claudia ha contado en cada momento con Billy, quien se ha convertido en el mejor papá para su pequeña Kira. A través de sus redes sociales la actriz ha compartido algunas tiernas imágenes que han mostrado el gran desempeño del productor en su papel de padre. “Papá trabajador, comprometido, empoderado”, escribió la guapa mamá en sus Instagram Stories al compartir una foto de su esposo sentado frente a la computadora y cargando a su nena al mismo tiempo.

VER GALERÍA