LeBron James y Anthony Davis se tatuaron en homenaje a Kobe Bryant

Será esta noche cuando los Lakers regresen a la duela desde el fallecimiento de uno de sus jugadores más emblemáticos, Kobe Bryant. Con esto en mente, los jugadores, LeBron James y Anthony Davis han querido rendir un homenaje a su amigo y han decidido tatuarse en su honor. Hay que recordar que solamente unas horas antes del terrible accidente que arrancó la vida a Kobe, su hija Gianna y otras siete personas, LeBron superó el récord del famoso 24, por lo que la Mamba Negra compartió una publicación en sus redes sociales -que se convertiría en la última- y llamó al basquetbolista para felicitarlo. Esto ha dejado testimonio de la cercanía que había entre ellos, por lo que no ha sorprendido que después de compartir uno de los mensajes más sentidos ante esta pérdida, James haya decidido hacer algo como esto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los Nets dejan vacíos los lugares que Kobe y Gigi ocuparon en aquel video viral

LeBron James rompe el silencio para despedirse de Kobe Bryant

LeBron compartió en su cuenta de Instagram que se encontraba siendo tatuado a través de sus historias y un día después se le vio con el muslo de la pierna derecha cubierto, en donde ahora llevará esta muestra de cariño a su amigo. Aunque no se sabe de qué va el diseño, que todavía se encuentra en desarrollo, se pudo ver que está hecho por la misma artista californiana que el de Anthony Davis y que los dos están colocados en el mismo lugar. Los dos jugadores de los Lakers compartieron historias en Instagram haciéndose el tatuaje pero no hicieron público el resultado, tal vez esperando a que esté terminado. Lo que sí se sabe, es que Vanessa Aurelia, la artista del tatuaje detrás de estos dibujos, acaba de hacer en otro cliente un diseño con dos grandes imágenes de Kobe.

Se cree James ha elegido una serpiente negra (haciendo referencia a la Mamba Negra con la que se representaba al 24) con la leyenda Mamba 4 Life o Kobe 4 Life. Por su parte, en la fotografía de Anthony se puede ver la tinta morada -color representativo del equipo- y poco más.

VER GALERÍA

Este tatuaje se da pocos días después de que LeBron compartiera un emotivo mensaje en sus redes sociales. “No estoy listo, pero aquí voy. Hombre, estoy aquí sentado tratando de escribir algo para esta publicación pero cada vez que intento empiezo a llorar otra vez, ¡solo pensando en ti, en mi sobrina Gigi y en la amistad/lazo/hermandad que tuvimos! Literalmente acababa de escuchar tu voz el domingo en la mañana antes de irme de Philly de regreso a Los Ángeles. No pensé ni por un momento en un millón de años que iba a ser la última conversación que íbamos a tener. WTF!”.

“¡Tengo el corazón roto y estoy devastado mi hermano! Hombre, te amo hermano mayor. Mi corazón va para Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que voy a continuar tu legado, hombre! Significas tanto para nosotros aquí, especialmente para la Laker Nation y es mi responsabilidad poner estoy sobre mi espalda y ¡seguir adelante! Por favor, dame la fuerza desde los cielos y ¡cuídame! ¡Yo me encargo de nosotros acá! Hay tanto más que quiero decir pero simplemente no puedo ahora, ¡porque no puedo superarlo! ¡Hasta que nos volvamos a encontrar mi hermano!”, finalizó James.

VER GALERÍA