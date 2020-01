Totalmente inspirada, Tania Ruiz demuestra sus dotes de cantante

Su innegable belleza, porte y carisma han hecho que Tania Ruiz brille en su carrera como modelo, pues en más de una ocasión ha impactado con sus espectculares posados. Pero ahora no es esta faceta de ella la que ha sorprendido a sus seguidores, sino otra mucho menos conocida: ¡la de cantante! No, no es que la guapa potosina tenga entre planes lanzar algún disco, sino que ha demostrado sus dotes de intérprete en una divertida velada junto a su hermano Gerardo. Envueltos en el ambiente musical de un lugar al que acudieron juntos, ambos entonaron algunos populares temas románticos, uno de ellos fue Dejaría todo de Chayanne. Si bien la música en el lugar no permitió apreciar a detalle la voz de tania, su expresión dejó más que claro que estaba cantando apasionadamente. Luego siguieron las conocidas canciones de Manuel Mijares, Toda la vida y El privilegio de amar, donde nuevamente la novia de Enrique Peña Nieto derrochó felicidad y simpatía, ¿será que tenía en mente a alguien especial mientras interpretaba estas melodías a todo pulmón? Haz click en el video para verla.

