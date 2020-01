¿Qué cambiaría Thalía de su vida si tuviera la oportunidad?

Sin duda alguna, Thalía es una mujer que ha logrado destacar con éxito no solo en el mundo de la música y la televisión, también como empresaria y madre entregada. A pesar de que se podría pensar que la cantante tiene una vida perfecta, ha sido la misma artista quien ha reconocido que hay ciertos aspectos de su pasado que le gustaría cambiar. Aunque no se arrepiente de nada de lo que ha hecho con su carrera, en cuanto a su vida personal la intérprete de Seducción admite que le hubiera gustado cultivar un círculo más numeroso de amigos.

Sin embargo, la cantante sabe muy bien que eso es tan solo parte de los sacrificios que tuvo que hacer para conquistar sus sueños de convertirse en una artista respetada. “Definitivamente (hay algo que cambiaría), y no tiene nada que ver con mi carrera. Se trata más de amistades. Mirando hacia atrás, nunca tuve la oportunidad de cultivar realmente amistades cercanas, y ahora mi círculo es muy pequeño”, explicó Thalía en entrevista con la revista Galore.

Eso no quiere decir que la cantante no esté feliz con las amistades que ha logrado hacer a lo largo de toda su vida, que si bien, admite son muy pocas, también sabe que son muy sinceras y de corazón. “No me malinterpreten, amo a mis amigos, no me quejo, pero si pudiera cambiar algo, haría un mayor esfuerzo para encontrar más amigos y mantenerme en contacto con ellos a lo largo de los años”, reflexionó la bella empresaria.

Afortunadamente, la artista de 48 años ha aprendido a enfocarse en las cosas que realmente valen la pena, ayudada siempre de un equipo de profesionales en los que confía ciegamente y delegando ciertas responsabilidades, mientras ella se encarga de lo que más ama en su vida: su familia. “Mi prioridad en la vida son mis hijos, mi familia. Tengo que organizar eso primero. Se trata de encontrar tiempo de calidad para crear recuerdos fabulosos con ellos y generar confianza y amor”, compartió.

Al ser cuestionada sobre cómo es que ha logrado encontrar el equilibrio entre todas las facetas de su vida, la artista no titubeó a la hora de contestar con toda sinceridad. “No es nada fácil, pero una vez que desarrollas tu propia fórmula, encuentras tu flujo. En mi caso, es una fórmula de tres factores: prioridades, trabajo en equipo y cero culpas”, expresó. “Siempre te sentirás culpable si te enfocas en uno y empujas al otro a un lado… Es normal sentir que algo está incompleto cuando no estás allí, pero eso es solo una ilusión. Mientras tenga un equipo y esté supervisando todo, nada se verá afectado”, puntualizó la intérprete.

