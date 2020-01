Eiza González y su simpatiquísimo momento 'Lion King'

Sin duda alguna, Eiza González es una actriz muy versátil. Si bien, en sus inicios la vimos como protagonista de telenovelas, ahora la mexicana ha conquistado Hollywood con su belleza y gran talento, lo que le ha valido ser invitada a trabajar en películas como Baby Driver y Welcome to Marwen, donde interpretó a una muñeca de nombre Caralala al lado de estrellas de la talla de Steve Carell. Pues bien, parece ser que ahora la actriz está interesada en participar en un musical y de forma muy graciosa ha demostrado que está lista para enfrentar un reto así. Recordemos que en el pasado, Eiza grabó dos discos y fue parte de una telenovela en donde la música era fundamental, por lo que tiene experiencia para hacerlo. Durante una visita a una zona montañosa de California, la intérprete no se quedó con las ganas de recrear una de las escenas más icónicas del cine mundial: la presentación de Simba ante los animales de la sabana en la película El Rey León. Da play al video y mira el hilarante momento de Eiza inspirado en el clásico animado de Disney.

