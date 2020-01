¿Por qué el hijito de Anahí lloró al escuchar la canción que le dedicó?

Luego de tres años alejada de la música y de la vida pública en general, Anahí retomó su carrera como cantante y sorprendió a sus fans con el estreno de la canción Latidos, cuya letra está inspirada en el amor que siente por Manuelito, su primer hijo. Los fans de la también actriz han reaccionado de forma muy positiva ante el reciente trabajo musical de su ídolo, y a tan solo unos días de haber sido lanzado, el videoclip de la canción ya rebasa las 400 mil reproducciones. Pero no solo los seguidores de Anahí están emocionados por su nuevo sencillo, también el primogénito de la artista, quien a pesar de tener apenas tres añitos, ha percibido a la perfección el mensaje que su mamá le envía a través de su música.

Feliz por el buen recibimiento que ha tenido Latidos, Anahí habló de la primera vez que le cantó a su hijo la canción que le compuso. Un momento por demás emotivo que la actriz seguro guardará por siempre en su corazón, pues descubrió que su bebé comprendió perfectamente que el tema habla sobre él. “Manu es un bebé supersensible a la música, le llega muchísimo”, contó la cantante a la revista People en Español. “La primera vez que se la canté fue a capela y lloró con sentimiento y me aplaudió ‘bravo, mamá’. Ahora que ya la ha escuchado muchas veces dice que es la canción de Manu”, compartió la exintegrante del recordado grupo RBD.

Anahí reveló que escribió la canción pensando en Manu y todo lo que estaba sintiendo luego de convertirse en mamá por primera vez y buscando la manera de llegar a los corazones de todos sus fans. “Hicimos (la cantante y su productor) que todos esos sentimientos tan bonitos quedaran plasmados en esta canción que hoy comparto con todos ustedes”, dijo.

Convencida del gran trabajo que hizo con su nuevo éxito musical, Anahí reconoce que Latidos es la canción más personal que ha escrito hasta el momento, pues en el proceso de creación de la pieza expuso sus sentimientos más profundos, una experiencia que espera repetir una vez que nazca su segundo hijo. “Es la canción con más significado en mi corazón. Totalmente. Y cuando llegue Emiliano a este mundo claro que también le haré la suya”, comentó la actriz.

Aunque los fans de Anahí ruegan por verla de regreso a la escena pública, parece que la cantante tiene distintos planes para su futuro. Y aunque no descarta retomar su carrera por completo, parece ser que sus seguidores por lo pronto se tendrán con conformarse con los proyectos en los que la actriz se ha involucrado en las últimas semanas, como su podcast ¿Están Ahí? y su página de internet AnbyAnahi.com. “Estoy en un momento en mi vida donde solo hago y haré lo que me llene el alma. Lo que me haga sentir plena y realizada en cada paso que dé. Tengo muchos planes y ganas de hacer muchas cosas. Vendrán más sorpresas muy pronto”, prometió con mucha sinceridad.

