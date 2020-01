Siguiendo los pasos de papá, Chicago West enternece a todos cantando alabanzas

La familia encabezada por Kim Kardashian y Kanye West se ha dejado ver cada vez más en contacto con su lado espiritual, tanto que se han vuelto los anfitriones de multitudinarios servicios dominicales. Pero ha sido el rapero quién más se ha tomado en serio esta nueva forma de vida, de hecho ha sido a través de su música que ha inspirado a la gente. “Es sólo música, no hay sermón, definitivamente es algo en lo que él cree, en Jesús, y hay una vibra cristiana. Pero no hay predicación. Es solo una experiencia cristiana muy espiritual”, explicó la estrella de Keeping Up With The Kardashians el año pasado a la revista Elle. Esta faceta del cantante también han hecho eco en su propia hija Chicago, quien a sus dos añitos, ya se ha dejado ver contagiada del fervor de su famoso papá. Fue Kim quien compartió en sus redes sociales el enternecedor momento en el que su pequeña cantó entusiastamente algunas alabanzas. "Las canciones favoritas de Chi", escribió la orgullosa mamá. "Jesús, te amo" y "¡aleluya!", se le escuchó decir al nena ante la cámara, es una escena que derritió a todos los seguidores de empresaria; haz click en el video para verla.

Loading the player...