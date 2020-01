Thalía revela que todos los días despierta con dolores que recorren todo su cuerpo

Sin duda alguna, Thalía es una de las celebridades más transparentes del mundo del espectáculo. En sus redes sociales suele compartir con sus seguidores prácticamente todo lo que hace, desde su desayuno y su rutina de ejercicios, hasta detalles de su vida familiar y una que otra de sus locas ocurrencias. Sin embargo, detrás de esa enorme sonrisa que muestra a diario, hay una historia acerca de su salud que sus fans no conocían y que tiene que ver con la enfermedad de Lyme, que le fue diagnosticada en 2008 por primera vez.

En una reciente entrevista con la revista Galore, Thalía se sinceró y habló de las molestias que esta enfermedad, que se transmite a través de la picadura de una garrapata, le ha dejado y que sufre a diario al despertar. "Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo", contó la bella intérprete de Amor a la Mexicana. “¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida”, compartió la actriz.

La también empresaria ahondó más en el tema y confesó que si bien hay días en los que no siente tantas molestias, hay otros en los que definitivamente no logra sentirse bien. “Es una enfermedad impredecible. Algunos días me siento mejor que otros, otras veces me siento fatal. Y cuando tengo suerte, estoy como nueva", agregó.

Fiel a su personalidad siempre positiva, Thalía se ha encargado de que su padecimiento no interfiera en su ánimo ni en su rutina, por lo que ha encontrado la mejor manera de hacerle frente, una recomendación que extendió a todos aquellos que viven con dolor en sus vidas. "He aprendido a anteponer la mente al cuerpo, sin importar cómo me sienta. Salgo de la cama cada mañana de un salto y empiezo mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga, junto con el ejercicio y una dieta sana. Mantener una actitud positiva, centrada, y vivir con gratitud son la mejor receta para sobrevivir a esto", expresó.

Thalía siempre ha sido muy abierta para hablar de su enfermedad. De hecho, cada que tiene la oportunidad comparte información al respecto e intenta hacer consciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano, compartiendo sus experiencias y su historia con todos sus seguidores. Recientemente, el cantante Justin Bieber confesó que sufre la misma enfermedad que la intérprete de No Me Acuerdo. Otras celebridades como Avril Lavigne y Richard Gere, también han sido diagnosticados con la enfermedad de Lyme.