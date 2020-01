Paulina Peña revela la poderosa razón por la cual decidió compartir menos de su vida personal

A lo largo de un tiempo, Paulina Peña ha convertido sus redes sociales en la ventana perfecta a través de la cual comparte con sus seguidores varios aspectos de su vida personal. Sin embargo, últimamente se ha mostrado más reservada que de costumbre, un aspecto que no ha pasado desapercibido por todos aquellos que no pierden de vista su actividad, por lo que las preguntas han comenzado a surgir. Ante esta situación, la joven se ha tomado un tiempo para dar una clara explicación, despejando todas las dudas y haciendo evidente la nueva determinación a la que ha llegado por una simple y sencilla razón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Paulina subió algunos clips a sus Instagram Stories, en donde además de dar detalles de su decisión, aprovechó para poner fin a algunos rumores derivados a partir de este cambio. “Muchos de ustedes me han preguntado que porqué ya no comparto tanto unas cosas, si después del tutorial de maquillaje recibí cosas negativas, que la verdad no he recibido absolutamente nada negativo, entonces estoy súper agradecida y muy contenta…”, dijo de lo mas tranquila.

Acto seguido, la hija del ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuso la firme razón por la cual decidió ser más reservada con algunos aspectos de su vida personal, a diferencia de lo que ocurría en meses anteriores. “Ha sido un año donde he decidido reservar mis cosas y a la vez también disfrutar un poco lo que vivimos día a día, que siento que ya si no lo compartes en Instagram o donde sea, no vale, como que no cuenta, y la verdad es que no es así…”, aseguró.

VER GALERÍA

Pero más allá de esta decisión, Paulina ha dejado claro que permanecerá siempre pendiente de sus seguidores, con quienes ha conformado una relación cercana a través de esta plataforma en la que ha compartido detalles de sus viajes, su familia, su amor por las mascotas, la fotografía y hasta algunos tips de belleza. “No es nada en especial, aquí ando, yo los leo diario y la verdad es que me encanta la pequeña familia que somos aquí en Instagram y solamente es eso, aquí estoy, pero estoy disfrutando una etapa diferente en mi vida, la cual estoy muy contenta…”.

Lo cierto es que esta medida podría ser temporal, al menos así lo dejó ver la joven, quien no especificó cuándo será el momento en que vuelva a dar una grata sorpresa a sus seguidores. “Espero regresar pronto a platicarles más cosas… solo es eso, los que me escriben que por qué no comparto, sí me gusta pero ahorita estoy en otra etapa…”. Por ahora, Paulina se enfoca en sus proyectos profesionales, estudiando fotografía y francés fuera de México una faceta que sin duda la mantiene motivada.

VER GALERÍA