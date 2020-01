LeBron James rompe el silencio para despedirse de Kobe Bryant

El mundo se ha deshecho en cariño ante la pérdida de Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gigi, quienes fallecieron este fin de semana en un accidente en el que perdieron la vida otras siete personas. Si muchos amigos cercanos y personas que tuvieron la oportunidad de conocer al atleta volcaron sus emociones en sus redes sociales, había una persona que había decidido tomarse un momento antes de hacerlo. LeBron James, el sucesor en la cancha de Kobe, y la última persona a la que le dedicó una publicación en redes solo unas horas antes de su deceso, tuvo que llevar su pena en privado antes de tomar la fuerza para escribir un mensaje público a quien él se refiere como su ‘hermano mayor’.

El jugador tomó su cuenta de Instagram y junto a una serie de emotivas fotografías, escribió: “No estoy listo, pero aquí voy. Hombre, estoy aquí sentado tratando de escribir algo para esta publicación pero cada vez que intento empiezo a llorar otra vez, ¡solo pensando en ti, en mi sobrina Gigi y en la amistad/lazo/hermandad que tuvimos! Literalmente acababa de escuchar tu voz el domingo en la mañana antes de irme de Philly de regreso a Los Ángeles. No pensé ni por un momento en un millón de años que iba a ser la última conversación que íbamos a tener. WTF!”.

Notablemente conmovido, continuó: “¡Tengo el corazón roto y estoy devastado mi hermano! Hombre, te amo hermano mayor. Mi corazón va para Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que voy a continuar tu legado, hombre! Significas tanto para nosotros aquí, especialmente para la Laker Nation y es mi responsabilidad poner estoy sobre mi espalda y ¡seguir adelante! Por favor, dame la fuerza desde los cielos y ¡cuídame! ¡Yo me encargo de nosotros acá! Hay tanto más que quiero decir pero simplemente no puedo ahora, ¡porque no puedo superarlo! ¡Hasta que nos volvamos a encontrar mi hermano!”. El mensaje de LeBron provocó una serie de reacciones por parte de una serie de celebridades que agradecieron sus palabras.

Hasta el sábado por la noche, Kobe tenía el récord como el tercer anotador en la historia de la NBA con 33,643 puntos, cifra que LeBron logró superar. Para hacer de esta una ocasión especial, James llevó unos tenis que hacía homenaje a su gran amigo con la frase Mamba 4 Life. En un claro gesto de compañerismo y de cariño, Kobe felicitó a LeBron en la que se convertiría en su última publicación en redes sociales. “¡Vamos por el #2 @kingjames! Sigue creciendo el juego y labrando el camino para el siguiente”, fue el mensaje que dejó clara la personalidad siempre positiva de Bryant.

