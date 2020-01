José Joel revela que José José era consciente de lo que se decía alrededor de Sara Salazar y Sarita Sosa

Desde el momento en el que se dio a conocer la muerte de José José, mucho se ha hablado acerca de su viuda, Sara Salazar, y la hija de ambos, Sara Sosa. Y es que la forma en la que se condujeron durante los últimos meses de vida del intérprete e incluso después de su muerte, llenó de dudas e incertidumbre a los hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol Sosa, quienes a lo largo de este tiempo no han dejado de alzar la voz, denunciando que hasta el momento, muchas preguntas sobre su padre han quedado sin responder, por lo que incluso han procedido de forma legal en contra de su hermana menor y la última esposa de su papá. De hecho, el hijo mayor del intérprete de Amar y Querer ha reconocido que su papá estaba consciente de lo que se decía alrededor de su vida familiar, pero nunca se atrevió a aclarar lo que se rumoraba, por miedo a que su imagen pública se viera afectada.

“(Mi papá) lo sabía, pero había una situación que no nos permitía seguir, mi papá decía: ‘No comenten nada, yo me encargo’, pero yo le decía: ‘Encárgate’”, dijo el cantante en entrevista con la revista TVyNovelas, respecto a todo lo que se ha dicho sobre el actuar de la viuda del intérprete y su hija, antes y después del fallecimiento de José José.

En la misma entrevista, el cantante reveló que incluso su padre no tenía planeado regresar a Estados Unidos, país donde finalmente falleció y donde actualmente viven su viuda y su hija menor, pues al parecer la relación con ellas ya no era la mejor. “Sarita daba mucha lata, mi papá estando aquí tuvo que ir a Miami a pagarle la casa, y aun así se regresó a México, él no quería saber de la situación”, comentó José Joel.

El también actor reveló que a pesar de que se sabía que tenía problemas con su esposa, el ‘Príncipe de la Canción’ se negaba a recibir ayuda externa, tal vez por temor a dar una imagen errónea de su persona a sus fans. “José José estaba rodeado de tanta gente que le tenía tanto amor y respeto, que incluso le decíamos: ‘¿Cómo te ayudamos?’, pero él siempre estaba muy inquieto, temeroso de que se fuera a caer su imagen”, subrayó.

Cabe recordar que los hijos mayores de José José perdieron contacto con su padre, luego de que en febrero de 2018, Sarita Sosa decidiera llevárselo de México, donde se recuperaba favorablemente de las secuelas que le dejó el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado años atrás, a Miami, Florida. A partir de ese momento, Marysol y José Joel no tuvieron mayor contacto con su padre y media hermana, hasta el día de su muerte, el pasado 28 de septiembre. Es por eso que hasta el día de hoy, los hermanos Sosa Noreña están pidiendo respuestas a Sarita a través de una demanda.

