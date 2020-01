Beso a beso con su novia, ‘El Canelo’ Álvarez se deja ver más romántico que nunca

A sus 29 años, Saúl El Canelo Álvarez es uno de los mexicanos más destacados en el boxeo, deporte que lo ha llevado a alcanzar el éxito. Pero no sólo es un hombre pleno en la faceta profesional de su vida, sino también en la personal. El joven pugilista disfruta de la paternidad y de su relación con Fernanda Gómez, madre de su hija María Fernanda. Si bien él suele ser un poco más reservado en sus redes sociales en cuanto a su vida privada, tampoco se rehúsa a ser protagonista de algunas efusivas publicaciones de su novia. La modelo compartió en sus Instagram Stories un breve, pero romántico video, que ha dejado más que claro lo enamorados que están ambos. El clip muestra a la pareja abrazada y derrochando miel al intercambiar algunos besos, una escena en la que no es tan común ver a Saúl. El Canelo y Fernanda cerraron el 2019 con un inolvidable viaje en el que se les vio igualmente acaramelados y apenas hace unas semanas estuvieron nuevamente disfrutando de un paseo, esta vez en familia junto a su nena, quien acaba de cumplir dos años. ¿Será que este año se animarán a dar el siguiente paso en su relación? Ya sea que sí o que no, no te pierdas su momento más romántico dando click en el video.

