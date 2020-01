La conmovedora razón por la que Kobe Bryant se desplazaba en helicóptero

Ante el devastador accidente de helicóptero en el que Kobe Bryant y ocho personas más -incluida su hija Gianna- perdieron la vida, poco a poco se han ido recuperando declaraciones del atleta de 41 años. Entre las primeras informaciones que se dieron tras el trágico suceso, estuvo el que era muy común que el exjugador de los Lakers se desplazara en su propio helicóptero. Un día después de su muerte, se sabe la conmovedora razón por la que Kobe vio en estas aeronaves como una posibilidad. Y es que el padre de cuatro, simplemente quería pasar más tiempo con sus hijas.

En diciembre del 2018, en una charla con su amigo Alex Rodriguez para el podcast The Corp with A-Rod and Big Cat, Kobe confesaba que empezó a buscar helicópteros cuando el tráfico se empezó a interponer entre él y el tiempo que dedicaba a sus hijas. Alex pidió a su amigo, con quien a decir de la entrevista tenía una buena relación, que explicara cómo es que comenzó a usar el helicóptero. “El tráfico se empezó a poner muy, muy mal. Y estaba en el tráfico y me tensaba perderme (cosas) como una obra escolar, porque estaba sentado en el tráfico…Tenía que encontrar una manera en la que todavía pudiera entrenar y concentrarme en el arte pero sin comprometer el tiempo de mi familia”, explicaba.

“Así fue cuando empecé a investigar helicópteros, para poder bajar (a la ciudad) y regresar en 15 minutos y ahí fue cuando comenzó”, decía el papá de cuatro. Era muy sabido que Kobe siempre llevaba y recogía a las niñas de la escuela, y aunque su esposa Vanessa le dijo que ella podía hacerlo, él estaba determinado a hacerse cargo de eso: “Lo quiero hacer”. Él tenía muy claro que ese era un tiempo que no quería sacrificar al ser una persona con una agenda muy complicada: “Tienes viajes y épocas en las que no ves a tus hijos. Así que cada oportunidad que tengo de verlas, de pasar tiempo con ellas, así fueran 20 minutos en el coche, lo quiero”.

Kobe explicaba que todos los días se levantaba a las 4 de la mañana a cargar pesas y a las 6:30 tenía que estar en casa para despertar a las niñas para ir a la escuela y luego él las llevaba. Después iba a su entrenamiento, cualquier tipo de terapia que tuviera en ese momento y regresar a tiempo por las niñas.

Este era solo un ejemplo de la disciplina que tenía en su vida, para poder darle el mayor tiempo de calidad a sus hijas. En esa misma entrevista, se le preguntó por aquellos compañeros que se habían quejado de él: “La gente con la que he tenido problemas es la gente que no se demandan excelencia a sí mismos. No voy a tolerar eso. Porque cuando la carrera se acabe…van a voltear a verme mí. Así que es mi responsabilidad hacer que todo mundo se haga responsable, yo te voy a hacer responsable”.

