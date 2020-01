¿Por qué María, la pequeñita de Inés Gómez Mont, estaba sentida con su mamá?

Tras permanecer algunas semanas en recuperación, luego de la operación a la fue sometida para retirarle un tumor que le fue detectado en la cabeza, Inés Gómez Mont ha ido retomando su vida poco a poco, siempre siguiendo las recomendaciones de sus doctores. Debido a lo delicado de la cirugía, la presentadora contó que tuvo cambiar un poco la forma en la que se relacionaba con sus pequeños, pues tenía que evitar hacer cualquier esfuerzo o cuidarse de recibir un golpe accidental. Aunque sus hijos mayores entendieron la situación, fue la pequeña María, de apenas un año de edad, quien resintió más estos cambiós, pues debido a su estado de salud, Inés se privó de cargarla en sus brazos durante el tiempo que duró su recuperación. Afortunadamente, la conductora y su bebé por fin pudieron retomar los mimos y los abrazos, luego de cuatro largos meses.

A través de sus redes sociales, Inés compartió una serie de fotografías en las que posa con su pequeñita, mientras vacacionan en la nieve. Sin duda alguna, las sonrisas de ambas hablan por sí solas, una muestra de que ya extrañaban estar en contacto. Junto a las tiernas postales invernales, la conductora contó que durante su recuperación, su hija menor fue la que más sintió su ausencia, pues dijo, notó varios cambios en su conducta hacia con ella. “Esta niña me trae en las nubes. Después de no poderla cargar en cuatro meses, estaba muy enojada y sentida conmigo, pues no entendía nada”, explicó en su publicación.

Gómez Mont reveló que para ella también fue complicado estar alejada de su pequeña, pero celebró que tras los difíciles días que vivió luego de su cirugía, por fin pudo retomar el contacto con su hijita. “Para las dos fue muy difícil (estar lejos), pero ¡ya por fin reconectamos! ¡Estoy muy feliz!”, agregó Inés.

Cabe recordar que no fue hasta diciembre del año pasado, tres meses después de su cirugía, que Inés Gómez Mont fue dada de alta oficialmente. De hecho, la conductora se encuentra de vacaciones en la nieve, en compañía de toda su familia, dejando en claro que su recuperación fue extraordinaria.

Apenas la semana pasada, la presentadora celebraba el cumpleaños número ocho de sus trillizos: Javier, Bruno y Diego, quienes le pidieron como regalo unas vacaciones en la nieve. Afortunadamente, Inés se encuentra en perfectas condiciones de salud, por lo que pudo cumplir el anhelo de sus pequeños. “Mis triatitos pidieron de regalo de cumple venir a la nieve y ¡aquí estamos! Besos congelados para todas”, escribió la presentadora en Instagram junto a unas fotografías de los festejados disfrutando de su obsequio.