Bárbara Mori explica cómo la violencia que vivió de niña repercutió en su vida: ‘Me desvivía por agradar’

Hoy Bárbara Mori es una mujer plena, y no sólo en términos profesionales, sino también personales. La actriz ha contado lo difícil que fue su infancia debido a la violencia y cómo esta situación la llevó a crecer con ideas erróneas sobre su valor como persona. Si bien la intérprete ha logrado superar en gran medida ese doloroso pasado, tiene muy presente cómo repercutió en su vida social y en sus relaciones sentimentales, por lo que recientemente se sinceró al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Tuve una infancia súper ruda, y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, y entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces pensando o generando una creencia de que tú no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres”, contó la actriz en una charla en el podcast Adicta de Fabiola Campomanes. “Como yo crecí con esta creencia de que yo no era lo suficientemente buena para que me quisieran, entonces yo me desvivía por agradar, por ser aceptada, por no ser rechazada”, explicó Bárbara.

VER GALERÍA

La intérprete explicó a su vez cómo esa necesidad de ser aceptada la llevó además a hacer cosas que no quería hacer, aunque no precisó qué o en qué etapa de su vida. “Si tú haces cosas que no van con tus valores, que no van con las cosas que tú quisieras hacer, si te sientes forzada, porque tienes miedo a que te rechacen y no te inviten, o el chavo con el que estás saliendo si le dices que no, ya no quiere verte y tienes este tipo de actitudes, es una clara alerta de que hay que trabajar en tu amor propio”, aseguró Mori.

“Cuando logras amarte a ti como eres, no importa cómo seas, no importa cómo te expreses, no importa cómo te vistas, no importa como seas, tú eres eso y tú te amas, y si el otro no te acepta es una persona que no debe estar en tu círculo o que simplemente no tiene que estar ahí”, reflexionó la actriz de 41 años, quien actualmente se encuentra feliz y enamorada junto al productor Fernando Rovzar.

VER GALERÍA

“Para mí el amor propio ha sido la herramienta más poderosa que he encontrado y que he descubierto en mi vida, porque una vez que descubrí el amor por mi ser me abracé, me miré de frente y me dije ‘nunca más te voy a dejar sola’”. Las duras experiencias que Bárbara ha enfrentado a lo largo de su vida le han traído aprendizajes, los cuales ella busca compartir para ayudar a los demás. “El camino es tenderse una mano y ayudarnos a crecer unidos, ser compasivos y generosos”, aseguró la actriz en la charla, antes de hacer un llamado. “(Debemos) ayudarnos a sanar, porque todos estamos tan llenos de heridas por la infancia”, concluyó.

VER GALERÍA